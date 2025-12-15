본문 바로가기
[사진으로 보는 세상] 모바일 게임과 만난 국가유산
이솔 기자
입력 2025.12.15 10:00
수정 2025.12.15 10:00
생글생글 923호
국가유산청은 9일부터 내년 3월 1일까지 서울 덕수궁 돈덕전에서 ‘쿠키런: 사라진 국가유산을 찾아서’ 특별전을 연다. 모바일 게임 ‘쿠키런’을 활용해 국가유산의 가치와 의미를 쉽고 재미있게 전달하기 위해 마련된 전시다. 관계자들이 8일 열린 언론 공개회에서 미디어아트를 살펴보고 있다.
이솔 한국경제신문 기자
#생글생글
#전시회
#모바일 게임
#사진으로 보는 세상
이솔 기자
soul5404@hankyung.com
