[대학 생글이 통신] 겨울방학엔 '정독' 공부법으로 개념부터 확실히

대학생 선배가 후배에게



겨울방학은 기간이 긴 만큼 실력을 향상할 좋은 기회입니다. 가장 먼저 해야 할 일은 지난 학기 부족했던 점을 보완하는 것입니다. 아쉬움이 남은 과목이나 단원이 있다면 겨울방학을 활용해 부족한 부분을 완벽하게 채울 수 있습니다. 중간고사와 기말고사 오답 노트를 꺼내 어떤 유형의 문제를 자주 틀렸는지 파악합니다. 이어 교과서의 해당 단원을 정독하며 개념을 재정립하고, 관련된 문제집을 골라 그 단원의 문제를 집중적으로 풀어보기를 권합니다.평소와 달리 겨울방학엔 ‘정독’을 추천합니다. 시간을 많이 들이기 힘들어 대충 읽고 넘어간 부분을 꼼꼼하게 보는 것입니다. 특히 탐구 과목에서 정독을 꼭 해야 합니다. 연필로 밑줄을 그어가며 소리 내어 읽고, 중요하다고 생각하는 부분은 한 번 더 읽으면서 빨간색 볼펜으로 표시하면 이해하는 데도 도움이 되고, 기억에도 오래 남습니다. 이런 공부 방법은 꼭 방학 때가 아니어도 개념 이해가 중요한 과목의 시험을 준비할 때 활용하면 효과적입니다.영어 단어와 문법을 깊이 있게 공부하는 시간도 꼭 필요합니다. 영어는 상대 평가 과목에 비해 중요도가 떨어진다고 생각해 학기 중에는 소홀하게 다루는 경향이 있습니다. 그런 만큼 이번 방학에 긴 시간을 들여 확실하게 챙기는 것이 좋습니다.두 번째로 강조하고 싶은 것은 체력 관리입니다. 튼튼한 체력은 학업의 바탕입니다. 겨울철에는 감기에 걸리기 쉽고 다치기도 쉬운 만큼 각별히 유의해야 합니다. 그다음으로 적당한 유산소운동을 추천합니다. 유산소운동을 통해 심폐지구력을 기르면 장기적으로 체력에 큰 도움이 됩니다. 유산소운동이 아니더라도 흥미 있는 운동이 있다면 방학 때만이라도 규칙적으로 해보기를 권합니다. 다만, 너무 격렬하거나 다칠 위험이 큰 운동은 금물입니다. 숙면 또한 중요합니다. 학기 중 잠이 부족했다면 방학에는 무리해서 수면 시간을 줄이지 말고 하루 7시간 반은 자야 합니다. 집중력과 학습 효율이 달라지는 것을 느낄 수 있습니다.내신 외 활동을 통해 나만의 강점을 만들어보는 것도 좋습니다. 겨울방학은 관심사에 따라 자신만의 강점을 발전시킬 좋은 기회입니다. 희망 진로나 관심 분야에 관련된 도서 3~5권을 읽고 독후감을 써보세요. 또 학교 공지사항이나 교육청 홈페이지를 참고해 방학 중에 운영하는 진로 특강, 봉사활동 등에 참여해보기를 권합니다. 영상 편집, 외국어 회화 등을 수강해 새로운 기술을 익히거나 학교 동아리 준비 활동에 참여해 팀 프로젝트 경험을 쌓는 것도 좋습니다.지인우 대전대 한의학과 21학번