대학생 선배가 후배에게

[대학 생글이 통신] 겨울방학엔 '정독' 공부법으로 개념부터 확실히
겨울방학은 기간이 긴 만큼 실력을 향상할 좋은 기회입니다. 가장 먼저 해야 할 일은 지난 학기 부족했던 점을 보완하는 것입니다. 아쉬움이 남은 과목이나 단원이 있다면 겨울방학을 활용해 부족한 부분을 완벽하게 채울 수 있습니다. 중간고사와 기말고사 오답 노트를 꺼내 어떤 유형의 문제를 자주 틀렸는지 파악합니다. 이어 교과서의 해당 단원을 정독하며 개념을 재정립하고, 관련된 문제집을 골라 그 단원의 문제를 집중적으로 풀어보기를 권합니다.

평소와 달리 겨울방학엔 ‘정독’을 추천합니다. 시간을 많이 들이기 힘들어 대충 읽고 넘어간 부분을 꼼꼼하게 보는 것입니다. 특히 탐구 과목에서 정독을 꼭 해야 합니다. 연필로 밑줄을 그어가며 소리 내어 읽고, 중요하다고 생각하는 부분은 한 번 더 읽으면서 빨간색 볼펜으로 표시하면 이해하는 데도 도움이 되고, 기억에도 오래 남습니다. 이런 공부 방법은 꼭 방학 때가 아니어도 개념 이해가 중요한 과목의 시험을 준비할 때 활용하면 효과적입니다.

영어 단어와 문법을 깊이 있게 공부하는 시간도 꼭 필요합니다. 영어는 상대 평가 과목에 비해 중요도가 떨어진다고 생각해 학기 중에는 소홀하게 다루는 경향이 있습니다. 그런 만큼 이번 방학에 긴 시간을 들여 확실하게 챙기는 것이 좋습니다.

두 번째로 강조하고 싶은 것은 체력 관리입니다. 튼튼한 체력은 학업의 바탕입니다. 겨울철에는 감기에 걸리기 쉽고 다치기도 쉬운 만큼 각별히 유의해야 합니다. 그다음으로 적당한 유산소운동을 추천합니다. 유산소운동을 통해 심폐지구력을 기르면 장기적으로 체력에 큰 도움이 됩니다. 유산소운동이 아니더라도 흥미 있는 운동이 있다면 방학 때만이라도 규칙적으로 해보기를 권합니다. 다만, 너무 격렬하거나 다칠 위험이 큰 운동은 금물입니다. 숙면 또한 중요합니다. 학기 중 잠이 부족했다면 방학에는 무리해서 수면 시간을 줄이지 말고 하루 7시간 반은 자야 합니다. 집중력과 학습 효율이 달라지는 것을 느낄 수 있습니다.

내신 외 활동을 통해 나만의 강점을 만들어보는 것도 좋습니다. 겨울방학은 관심사에 따라 자신만의 강점을 발전시킬 좋은 기회입니다. 희망 진로나 관심 분야에 관련된 도서 3~5권을 읽고 독후감을 써보세요. 또 학교 공지사항이나 교육청 홈페이지를 참고해 방학 중에 운영하는 진로 특강, 봉사활동 등에 참여해보기를 권합니다. 영상 편집, 외국어 회화 등을 수강해 새로운 기술을 익히거나 학교 동아리 준비 활동에 참여해 팀 프로젝트 경험을 쌓는 것도 좋습니다.

지인우 대전대 한의학과 21학번