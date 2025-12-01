생각하기와 글쓰기



교육부 '직업계고 취업통계' 발표

졸업생 5명 중 1명, 취업·진학 안 해

제조업의 신규 채용 일자리가 줄어드는 등 청년 취업난이 심화하면서 특성화고, 마이스터고, 일반고 직업반 등 직업계고 졸업생의 절반 가까이는 취업 대신 대학 진학을 선택한 것으로 나타났다. 졸업생 5명 중 1명은 취업도, 진학도 하지 않는 것으로 파악됐다.교육부와 한국교육개발원은 지난달 25일 이런 내용이 포함된 ‘2025년 직업계고 졸업자 취업통계’ 조사 결과를 발표했다. 정부는 매년 4월 1일 기준으로 고용보험, 건강보험 등 공공 데이터베이스와 연계해 직업계고 학생의 졸업 후 취업 상황을 파악하고 있다.조사 결과 올해 2월 전국 575개교 직업계고 졸업자 5만9661명 중 취업자는 1만5296명, 진학자는 2만9373명으로 집계됐다. 진학자와 입대자, 제외 인정자 등을 뺀 졸업자 대비 취업자를 의미하는 취업률은 55.2%로 전년보다 0.1%p 하락했다. 졸업자 대비 진학자 비율인 진학률은 49.2%로 이 기간 1.2%p 상승했다.입대 등 별다른 이유 없이 취업도, 진학도 하지 않은 미취업자 비율은 20.8%로 전년보다 0.5%p 떨어진 것으로 나타났다.교육부 관계자는 “직업계고는 주로 제조업에 취업하지만, 특히 제조업 분야의 고용 상황이 상당히 안 좋다”며 “진입하려는 일자리 사정이 녹록지 않고 첫 취업이 어려워지면서 자기 숙련도를 높이기 위해 대학 진학을 선택하는 것으로 보인다”고 설명했다. “그래도 대학은 가야 한다”는 부모의 인식도 영향을 미친 것으로 해석됐다.학교 유형별 취업률은 마이스터고가 73.1%로 직업계고 중 가장 높았다. 특성화고는 52.4%, 일반고 직업반은 38.2%로 나타났다. 취업자를 사업장 규모별로 보면 30∼300명 미만이 33.7%로 가장 높았으며, 1000명 이상(25.4%), 5∼30명 미만(24.6%), 300∼1000명 미만(10.9%), 5명 미만(5.3%)이 그 뒤를 이었다. 특히 300명 이상 기업에 취업한 비중은 36.3%로 4년 연속 확대했다. 이와 관련해 교육부는 “취업의 질적 측면에서 긍정적인 변화”라고 평가했다.고재연 한국경제신문 기자