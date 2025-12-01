본문 바로가기
[사진으로 보는 세상] "영공 수호는 우리가"…공군 장교 임관식
입력 2025.12.01 10:00
수정 2025.12.01 10:00
생글생글 921호
지난달 24일 경남 진주 공군교육사령부 에서 열린 제155기 학사사관후보생 임관식을 마친 168명의 신임 장교가 모자를 던지며 환호하고 있다. 가장 우수한 성적으로 임관한 장교에게 주어지는 국방부 장관상은 김경래 소위가 받았다.
공군 제공
#생글생글
#공군
#임관식
#사진으로 보는 세상
사진으로 보는 세상
