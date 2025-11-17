본문 바로가기
[사진으로 보는 세상] 고흐·르누아르…뉴욕 메트 소장품 81점 국내 첫 공개
입력 2025.11.17 10:00
수정 2025.11.17 10:00
생글생글 919호
지난 13일 서울 용산구 국립중앙박물관 특별전시실에서 열린 ‘인상주의에서 초기 모더니즘까지, 빛을 수집한 사람들’-메트로폴리탄박물관 로버트 리먼 컬렉션 언론 공개회에서 참석자들이 전시 작품들을 감상하고 있다. 2026년 3월 15일 까지 열리는 이번 전시는 오귀스를 르누아르 ‘파아노를 치는 두 소녀’, 빈센트 반 고흐 ‘꽃 피는 과수원’ 등 미국 메트로폴리탄박물관 소장품 총 81점을 국내 최초로 공개한다.
뉴스1
