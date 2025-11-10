본문 바로가기
[사진으로 보는 세상] "포용적 성장"…APEC 정상회의 '경주선언'
김범준 기자
입력 2025.11.10 10:00
수정 2025.11.10 10:00
생글생글 918호
이재명 대통령이 지난 1일 경주화백컨벤션센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 마친 뒤 회원국 정상들과 박수를 치며 기념촬영을 하고 있다. 어깨에는 회복, 성장, 평화를 의미하는 옥색 숄을 걸쳤다. 이날 정상들은 무역·투자, 디지털·혁신, 포용적 성장을 주제로 논의한 결과를 담은 ‘경주선언’을 채택했다.
김범준 한국경제신문 기자
#사진으로 보는 세상
#생글생글
#APEC
#아시아태평양경제협력체
김범준 기자
bjk07@hankyung.com
사진으로 보는 세상
