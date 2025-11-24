[사진으로 보는 세상] 연필에서 AI까지…문자와 예술의 변신

국립한글박물관 ‘글(자)감(각): 쓰기와 도구’ 전시회가 서울 중구 문화역서울 284 RTO에서 열리고 있다. 이번 전시는 국립한글박물관 한글실험프로젝트의 다섯 번째 여정으로 23팀의 작가, 디자이너와 협업하여 시각·공예·미디어아트·설치 작품 등 139점을 선보인다.연합뉴스