정부가 인공지능(AI) 인재 양성에 속도를 높인다. 기존 8년 이상 소요되던 학·석·박사 과정을 5년 반으로 단축해 고급 인재의 배출을 앞당기겠다는 구상이다.최교진 교육부 장관은 10일 정부세종청사에서 브리핑을 열고 이런 내용을 담은 ‘모두를 위한 AI 인재 양성 방안’을 발표했다. 총 1조4000억원이 투입될 이번 대책은 이재명 정부가 목표로 내세운 ‘AI 세계 3강’ 실현을 위한 교육부 차원의 후속 조치다.정부는 미래산업을 주도할 혁신 인재 양성에 초점을 맞췄다. ‘AI 패스트트랙’ 신설이 대표적이다. 학·석·박사 과정을 통합해 이르면 5년 반 만에 학위를 마치고 산업과 연구 현장에 진출할 수 있도록 할 계획이다.우수 연구 인력의 해외 유출을 막기 위한 제도 개선에도 나선다. 정년 이후에도 석학이 국내에서 교육과 연구를 이어갈 수 있도록 ‘국가석좌교수제’를 도입할 방침이다. 이를 위해 국·공립대의 65세 정년 제한 예외와 연봉 상한 조정 방안을 검토 중이다.국가 균형 성장을 위해 거점 국립대를 지역 AI 거점 대학으로 육성한다. 대학별 강점을 살린 학문 분야와 AI 관련 학과를 중심으로 단과대학을 신설한다. 또 해당 대학에는 그래픽처리장치(GPU) 등 핵심 연구 인프라 구축을 지원할 계획이다.산업 수요에 맞는 인재를 길러내기 위해 계약학과·계약정원제도 확대한다. 기업이 자체적으로 AI 인재를 양성할 수 있도록 사내 대학원 제도 역시 정비한다. 또 산학협력 연구 성과로 학위를 취득할 수 있는 ‘산업학위제’를 도입할 방침이다.초중고에서는 AI 교육을 집중적으로 운영하는 ‘AI 중점 학교’를 대폭 늘린다. 올해 730곳에서 2028년까지 2000곳으로 확대할 예정이다. AI 중점 학교는 일반 학교보다 정보 교과 시수를 확대하고, 관련 동아리·진로·체험 프로그램 등을 다양하게 운영할 수 있다.이미경 한국경제신문 기자