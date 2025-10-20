play tug of war는 줄다리기를 한다는 의미입니다. ‘세게 잡아당기다’ ‘당김’이라는 의미의 tug와 ‘전쟁, 싸움’이라는 의미의 war를 함께 사용해 치열하게 경쟁한다는 의미를 강조했습니다.

한경DB

For several years, steel companies have avoided raising steel plate prices. Since 2016, the price of shipbuilding steel plate has remained between 600,000 and 700,000 won per ton, almost half the record-high 1.1 million won ($1,000) seen in 2008.



But domestic steel companies say that a price increase will be inevitable due to a sharp rise in the price of iron ore, a raw material used to create steel plates.



The price of iron ore surged by 41.9% over the past month and reached $176 per ton on Dec. 21, the highest since February 2013.



Some steel companies have already raised the price to reflect production costs.



“We tried to minimize the price increase, but we’ve been losing hundreds of millions of dollars in the steel plate business,” said a steel industry official.



A fierce tug of war is expected between the steel industry and the shipbuilding industry since steel plate prices are negotiated every six months.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

수년간 철강회사들은 강판 가격 인상을 피해왔다. 2016년 이후 조선용 강판 가격은 톤당 60만~70만원 수준을 유지해왔으며, 이는 2008년 최고가인 110만원의 절반 수준이다.하지만 국내 철강업체들은 강판의 원재료인 철광석 가격이 급등함에 따라 가격인상이 불가피하다고 말한다.철광석 가격은 지난 한 달 동안 41.9% 급등해 12월 21일 기준 톤당 176달러를 기록했는데, 이는 2013년 2월 이후 가장 높은 수준이다.일부 철강업체는 이미 생산비를 반영해 가격을 인상했다. 철강업계 관계자는 “가격인상을 최소화하려 노력했지만, 강판 사업에서 수억 달러의 손실을 보고 있다”고 말했다.강판 가격은 6개월마다 협상되기 때문에 철강업계와 조선업계 간 치열한 줄다리기가 예상된다.한국은 세계 1위의 조선회사 HD현대중공업을 비롯해 한화오션, 삼성중공업과 같은 세계적인 경쟁력을 지닌 조선회사를 보유하고 있습니다. 배를 건조할 때 필수 재료인 강판(steel plate) 가격이 2008년에 비해 크게 하락해 국내 조선회사들은 선박 건조 비용을 안정적으로 유지할 수 있었습니다.하지만 강판의 원재료인 철광석 가격이 크게 오르면서 철강회사들이 강판 가격 인상에 나서기 시작했고, 이에 따라 조선업체와 철강업체가 강판 가격을 추가로 얼마나 더 올릴지를 두고 치열한 협상을 벌일 것으로 예상된다는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ‘줄다리기’라는 의미로 tug of war라는 표현이 쓰였습니다. 줄다리기는 두 팀이 하나의 줄을 잡고 서로 반대 방향으로 힘껏 당겨 자기 쪽으로 끌어오는 운동경기지요. play tug of war는 줄다리기를 한다는 뜻입니다. ‘세게 잡아당기다’ ‘당김’이라는 의미의 tug와 ‘전쟁, 싸움’이라는 의미의 war를 함께 사용해 치열하게 경쟁한다는 의미를 강조했습니다.tug of war는 단순한 놀이를 넘어 두 사람이나 세력 사이의 팽팽한 대립 상황이나 갈등을 비유적으로 표현할 때 자주 쓰입니다. There was a tug of war between the two political parties over key policy decisions regarding healthcare reform(두 정당은 건강보험 개혁에 관한 주요 정책 결정을 놓고 팽팽한 줄다리기를 벌였다). The company faced a tug of war between tradition and innovation(그 회사는 전통과 혁신 사이에서 갈등을 겪었다).일반적으로 tug of war 앞에 부정관사 a를 넣어 사용하지만, 동사 play와 함께 쓰일 때는 관사 없이 play tug of war라고 표현하는 게 더 자연스럽습니다. We played tug of war at the school sports day in October(10월 학교 운동회에서 우리는 줄다리기를 했다).