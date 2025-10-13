[대학 생글이 통신] 공모전 참여로 대입 경쟁력 높여 보세요

대학생 선배가 후배에게



지난 1학기가 끝난 뒤 저는 마음이 맞는 친구 3명과 함께 공모전 프로젝트를 준비했습니다. 캠페인과 광고 등 여러 분야에 걸쳐 총 5개 공모전에 출품할 영상을 기획하고 촬영했습니다. 저는 고등학생 때도 이런 프로젝트에 참여했고, 그 경험이 대학입시에도 큰 도움이 됐습니다. 그와 관련된 경험을 공유해보려고 합니다.프로젝트는 팀원 구성에서 시작됩니다. 앞서 말한 ‘마음이 맞는 친구’란 단순히 친한 친구가 아니라 작은 과제라도 함께 해보며 성실한 태도와 책임감을 확인한 사람을 말합니다.다음은 목표 설정입니다. 저희 팀은 방학 중 출품작 다섯 편을 완성한다는 목표를 세우고 일정에 맞춰 참여할 공모전을 정했습니다. 공모전 등 대외 활동 일정은 위비티, 씽굿 등의 사이트에서 찾아볼 수 있습니다. 고등학생이라면 여러 대회에 나가기보다 규모 있는 대회 하나를 완성도 있게 준비하는 것도 좋습니다. 단 한 편이라도 결과물을 만들어보는 것은 충분히 의미 있는 일입니다. 어쨌든 목표가 명확해야 준비 과정에서 흔들리지 않을 수 있습니다.공모전 프로젝트는 대입 과정에서 실질적 경쟁력을 제공하는 요소가 됩니다. 첫째, 생활기록부에 활용할 수 있습니다. 단지 어느 공모전에 참여했다 혹은 수상했다가 아니라 문제 인식부터 기획, 실행, 결과에 이르는 과정을 구체적으로 설명한다면 본인의 역량과 잠재력을 보여주는 데 큰 도움이 됩니다. 문제를 인식하고 기획하는 과정에서 어떻게 차별화할 수 있을지 고민한 내용을 담는다면 더 좋은 글이 됩니다.둘째, 면접에서 답변할 소재가 풍부해집니다. 대입 면접에선 ‘어떤 경험을 거쳐 무엇을 배웠는지’를 많이 묻습니다. 공모전 경험은 팀원 간 갈등 및 문제 해결 과정 등에 관한 구체적 이야깃거리를 제공해줍니다.셋째, 수상 여부와 상관없이 한 가지 프로젝트를 끝까지 완수한 경험 자체가 차별화된 강점이 됩니다. 특히 점수대가 비슷한 지원자 사이에서 확실한 차별점이 될 수 있습니다. 넷째, 포트폴리오가 필요한 전공에서는 결과물 자체가 곧 작품이 돼 대입 전형에 직접적으로 활용할 수 있습니다.공모전 참여는 나를 보여주는 활동으로써 자기소개부터 면접, 포트폴리오까지 대입 핵심 요소를 한꺼번에 강화하는 도구가 될 수 있습니다. 본인의 강점을 발휘할 수 있는 분야에서 프로젝트를 진행해본다면 더 큰 기회를 열어가는 발판이 될 것입니다.유진 성균관대 영상학과 24학번