Banner는 ‘현수막’ ‘깃발’이라는 의미입니다. 중세 유럽에서 banner는 가문을 대표하는 문양, 색깔, 도형 등이 그려져 있어 단순한 깃발을 넘어 각 가문의 정체성과 권위를 상징했습니다. Banner year에서 banner는 형용사로 ‘아주 뛰어난’의 의미를 가지고 있습니다.

Getty Images Bank

The National Pension Service (NPS), South Korea’s state-run pension fund and the country’s largest institutional investor, is set to book a third straight banner year, driven by strong stock markets, according to the investment banking industry.



Its investment returns have topped 11% through September, nearly 2 percentage points higher than that in the same period last year.



The KOSPI index has repeatedly set record highs this month, exceeding the 3,400-point mark for the first time in its history, powered by chipmakers, battery producers and platform companies.



The NPS is the world’s third largest pension fund with more than 1,267 trillion won, or $907.8 billion, in assets under management as of end-June.



In 2024, it posted an all-time high 15% return from its investment following the previous record high of 13.59% in 2023.



The pension fund will release its official third-quarter return figures in November.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

국민연금공단(NPS)은 주식시장의 호황에 힘입어 올해도 3년 연속 호실적을 기록할 것으로 보인다.투자은행 업계에 따르면, 9월까지 수익률은 11%를 넘어섰으며, 이는 지난해 같은 기간보다 약 2%포인트 높은 수치다.코스피지수는 이번 달 여러 차례 사상 최고치를 경신하며, 역사상 처음으로 3400포인트를 돌파했다. 이는 반도체 제조업체, 배터리 생산업체, 플랫폼 기업들의 주가가 강세를 보인 데 따른 결과다.국민연금은 6월 말 기준 1267조원(약 9078억 달러) 이상의 자산을 운용하고 있으며, 이는 세계에서 세 번째로 큰 연기금이다.2024년 국민연금은 투자 수익률 15%로 역대 최고 실적을 올렸다. 전년도 기록인 13.59%를 뛰어넘은 수치다.국민연금은 오는 11월에 공식적인 3분기 수익률을 발표할 예정이다.전 세계에서 손꼽히는 대형 연금 중 하나인 국민연금은 가입자가 2200만 명에 달해 한국인 3명 중 1명 이상이 가입해 있습니다. 국민들의 노후 자금을 책임지는 만큼, 가입자들이 매달 납부하는 보험료의 일부를 국내외 금융시장에 투자해 얼마나 높은 수익을 내는지, 즉 수익률은 늘 국민적 관심사입니다. 올해 들어 주식시장이 활황을 보이면서 2023년과 2024년에 이어 두 자릿수 이상의 높은 수익률을 기록할 전망이라는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘기록적인 한 해’라는 의미로 banner year라는 표현이 쓰였습니다. Banner는 ‘현수막’ ‘깃발’이라는 의미입니다. 중세 유럽에서 banner는 가문을 대표하는 문양, 색깔, 도형 등이 그려져 있어 단순한 깃발을 넘어 각 가문의 정체성과 권위를 상징하는 중요한 상징물이었습니다. 매년 프로야구 한국시리즈 우승팀에 트로피와 함께 깃발을 선사하는 장면을 본 기억이 있을 겁니다. 그 팀의 명예와 성취를 기념하는 의미를 담고 있어 우승기를 championship banner로 표현하지요.Banner year에서 banner는 형용사로 ‘아주 뛰어난’이라는 의미를 지니고 있습니다. A banner season for business(기업들에는 최고의 시즌), a banner month for tourism(관광산업이 호황을 보인 한 달), a banner week for technology stocks(기술 관련 주식이 강세를 보인 한 주)라는 표현에도 쓰이지요.하지만 사람을 직접 수식하는 경우에는 banner를 사용하지 않습니다. 예를 들어 a banner businessman이라는 표현 대신 a prominent businessman(저명한 사업가)으로 표현하는 게 자연스럽습니다.요즘 banner라는 단어는 ‘배너 광고(banner advertisement, advertising banner)’라는 말로 자주 쓰입니다. 웹사이트나 앱 화면의 위, 아래 혹은 옆면에 마치 깃발처럼 가로나 세로 형태의 직사각형으로 표시되는 광고를 의미합니다. 시선을 끌기 위해 깃발처럼 눈에 잘 띄는 디자인으로 구성한 것이 특징이지요.