[사진으로 보는 세상] "꿈을 향해"…미술 실기 치르는 수험생들
지난달 28일 서울 노원구 삼육대학교 체육관에 지원한 2026학년도 아트앤디자인학과에서 수험생들이 미술 실기 고사를 치르고 있다.

연합뉴스