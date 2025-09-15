makeover는 외모를 비롯해 라이프스타일 또는 공간 등 전반적인 모습을 더 나은 모습으로 바꾸는 것을 의미합니다. makeup은 화장품 또는 화장품을 사용해 얼굴을 꾸미는 행위를 의미합니다.

어벤져스

어메이징 스파이더맨

스타워즈

Disney, Marvel and Star Wars stories will receive a Korean webtoon makeover.



The company announced that it has signed a multiyear partnership with The Walt Disney to adapt about 100 blockbuster titles from Marvel, Star Wars, Disney Studios and 20th Century Studios into its vertical-scroll format.



This marks the first time that foreign content has turned to a Korean platform for storytelling. Webtoon and Disney reached the deal after about a year of negotiations.



Webtoon Entertainment will start offering Amazing Spider-Man (2022-present), Avengers (2012), Star Wars (2015) and Alien (2021).



Established in 2005, Webtoon Entertainment is the parent company of Naver Webtoon, one of the world’s largest online comics platforms.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

디즈니, 마블, 스타워즈 이야기가 한국 웹툰 스타일로 재탄생한다.웹툰 엔터테인먼트는 월트디즈니 컴퍼니와 다년간의 파트너십을 체결해 마블, 스타워즈, 디즈니 스튜디오, 20세기 스튜디오의 인기 프랜차이즈 약 100편을 새롭게 웹툰으로 제작한다고 밝혔다.이번 파트너십은 해외 콘텐츠가 한국 플랫폼을 통해 스토리텔링을 시도하는 첫 사례로, 업계에서도 상징적 협업으로 평가된다. 웹툰과 디즈니는 약 1년간의 협상을 거쳐 이번 계약을 성사시켰다.웹툰 엔터테인먼트는 ‘어메이징 스파이더맨(2022~현재)’ ‘어벤져스(2012)’ ‘스타워즈(2015)’ ‘에일리언(2021)’ 등을 제공한다. 2005년에 설립된 웹툰 엔터테인먼트는 세계 최대 규모의 온라인 만화 플랫폼인 네이버웹툰의 모회사다.웹툰은 기존에 책으로만 보던 만화를 스마트폰에서 보기 편하도록 세로로 구성, 화면을 아래로 스크롤하며 감상할 수 있게 만든 한국형 콘텐츠 형식으로 큰 인기를 얻어왔습니다. 그동안은 주로 창작물 중심으로 제작해왔지만, 이제 세계적 영화제작사인 월트디즈니그룹의 지식재산권을 활용해 영화 속 인물을 웹툰 형식으로 재구성해 선보인다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘변모, 새 단장’이라는 의미로 makeover라는 단어가 쓰였습니다. makeover는 외모를 비롯해 라이프스타일 또는 공간 등 전반을 더 나은 모습으로 바꾸는 것을 의미합니다. Ahead of the year-end bell-ringing ceremony, the makeover of Seoul Square will be completed(연말 제야 타종 행사를 앞두고 서울광장은 새 단장을 마칠 것이다).‘변화’라는 의미를 가진 change와 비교하면 makeover는 좀 더 포괄적인 의미입니다. ‘그에게는 변화가 필요해’라는 의미로 He needs a makeover 또는 He needs a change로 표현할 수 있습니다. 하지만 makeover는 외모나 옷 입는 스타일, 삶의 태도 등 전반적 이미지나 분위기의 변화를 의미하는 반면, change는 직업, 장소, 습관 등 구체적 요소의 변화를 의미합니다.그럼 makeup은 어떻게 다를까요? makeup은 화장품 또는 화장품을 사용해 얼굴을 꾸미는 행위를 의미합니다. 영어 발음 그대로 ‘메이크업’이라는 단어로 많이 쓰이지요. Emily is wearing light makeup today(에밀리는 오늘 화장을 옅게 했어). I am going to buy some makeup products(나는 화장품 몇 개를 사야겠어).makeup은 셀 수 없는 명사(불가산명사)기 때문에 앞에 부정관사 ‘a’를 붙이거나 복수형으로 사용할 수 없습니다. He needs makeup(그는 화장할 필요가 있어). 반면 makeover는 셀 수 있는 명사(가산명사)이므로 ‘a makeover’처럼 단수로 쓰거나 ‘makeovers’처럼 복수형으로 사용할 수 있습니다.