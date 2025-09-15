[생글기자 코너] 사제 총기 위험 심각…강력 대응해야

다양한 온라인 플랫폼을 통해 사제 총기 제작법을 쉽게 찾을 수 있게 됐고, 재료도 어렵지 않게 구할 수 있다는 점이 문제다. 해외에서 제작된 것이 많고 출처도 불분명하다.

지난 7월 인천 송도에서 60대 남성이 직접 제작한 사제 총기로 자신의 아들을 살해하는 사건이 발생하며 큰 충격을 안겼다. 피의자는 아파트에 타이머가 달린 사제 폭발물까지 설치했으며, 경찰은 피의자의 자택과 차량에서 다수의 총신과 금속 파이프를 수거했다고 밝혔다.피의자가 유튜브에서 총기 제작법을 배웠다는 사실도 놀라움을 자아냈다. 현행 총포화약법은 허가 없이 총기를 제조하거나 소지·수입하는 등의 행위를 엄격히 금지하고 있다. 외국에서 종종 발생하는 총기 사고를 보면서도 우리나라는 ‘총기 청정국’이라는 믿음으로 안심할 수 있었다. 하지만 국내에서도 이번 사건처럼 사제 총기로 인한 사고가 잊을 만하면 되풀이해 발생하고 있다.경찰은 국방부·행정안전부와 함께 불법무기 자진신고 기간을 9월까지 운영한다고 밝혔다. 그러나 유튜브 등의 불법 콘텐츠를 보며 은밀하게 제작하는 불법 사제 총기류까지 단속하기에는 역부족이라고 전문가들은 지적한다. 다양한 온라인 플랫폼을 통해 사제 총기 제작법을 쉽게 접할 수 있는 데다, 재료 또한 어렵지 않게 구할 수 있다는 점이 문제다. 정부는 사제 총기 제작법을 담은 영상을 삭제하는 등 단속에 나서지만, 해외에서 제작한 영상이 많고 출처도 불분명해 단속에 어려움을 겪고 있다.하지만 불특정 다수가 크게 피해를 볼 위험이 있는 사제 총기 위협을 단속이 어렵다는 이유로 손 놓고 있을 수만은 없는 일. 해외 플랫폼 기업과 협력해 온라인 불법 콘텐츠에 대한 공동 대응 체계를 갖추고 관련 법률도 정비하는 등 강력하게 대응할 필요가 있다.최지유 생글기자(성내중 2학년)