[생글기자 코너] 여론 지지 못 얻는 금융노조 파업 선언

은행원들이 속한 전국금융산업노동조합이 주 4.5일제 도입 등을 요구하며 파업을 예고했다. 정부가 주 4.5일제를 국정 과제로 추진하는 가운데 노동계에선 금융노조가 선두에 선 것이다. 지난달 조합원을 대상으로 한 쟁의행위 찬반 투표에서 94.9%라는 압도적 찬성률을 기록했다. 하지만 사측은 시기상조라며 맞서고 있어 갈등이 심화하고 있다.금융노조는 주 4.5일제와 임금 5% 인상, 신입 사원 채용 확대, 정년 연장 등을 요구하고 있다. 주 4.5일제를 시행함으로써 일과 삶의 균형을 맞추고 저출생·돌봄 공백 문제 해결에 기여할 수 있다고 금융노조는 주장한다. 그러나 금융산업사용자협의회는 주 4.5일제를 도입할 경우 영업시간이 단축돼 고객 불편이 커질 뿐 아니라 전산시스템 변경에도 큰 비용이 발생한다며 반대하고 있다. 임금인상과 관련해서도 금융노조가 요구한 금액의 절반 수준인 2.4% 이상은 허용하지 않겠다는 방침을 내놨다. 노동계에서는 금융권을 시작으로 주 4.5일제가 확산할 것이라며 금융노조를 지지한다.여론의 반응은 좋지 않다. 특히 소상공인과 중소기업은 금융 업무에 차질이 생길 것을 우려한다. 또 많은 국민이 경기침체로 어려움을 겪는 상황에서 높은 연봉을 받는 금융권이 근로시간 단축 등을 요구하며 파업하는 것은 지나치다는 비판이 나온다. 금융노조는 비대면거래 확대와 디지털 금융서비스 강화 등을 보완책으로 제시하지만, 실효성에 의문이 제기된다. 결국 노동시간 단축과 생산성 유지, 고객 서비스 보장 등을 동시에 달성할 수 있느냐가 관건이다.심수빈 생글기자 (원주금융회계고 2학년)