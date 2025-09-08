[사진으로 보는 세상] 수능전 마지막 모의고사…"수험생 여러분, 화이팅!"
2026학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가가 실시됐다. 지난 3일 서울 금천구 금천고등학교에서 고3 학생들이 시험 준비를 하고 있다.

뉴스1