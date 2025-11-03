본문 바로가기
[사진으로 보는 세상] "생명을 위하여"…나이팅게일 선서식
입력 2025.11.03 10:00
수정 2025.11.03 10:00
생글생글 917호
지난달 28일 경기도 수원시 아주대학교에서 열린 ‘간호대학 제27회 나이팅게일 선서식’에서 학생들이 선서하고 있다.
연합뉴스
#생글생글
#간호대학
#나이팅게일 선서식
#사진으로 보는 세상
