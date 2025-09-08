[대학 생글이 통신] 동아리 활동 통한 성장 경험, 생기부에 담으세요

대학생 선배가 후배에게수험생 여러분은 얼마 남지 않은 수능 준비와 함께 생활기록부도 꾸준히 관리해왔을 것입니다. 생활기록부에서 빠질 수 없는 내용 중 하나가 바로 동아리 활동입니다. 자신이 하기에 따라 고등학교 동아리 활동은 정말 값진 경험이 될 수도 있고, 별로 도움은 안 되면서 시간만 낭비하는 활동이 될 수도 있습니다.
동아리 활동은 여러분의 꿈을 구체화하고 진짜 나의 관심사를 발견하는 시간입니다. 그 모든 과정이 훗날 여러분의 소중한 밑거름이 될 것입니다.
저는 일찍부터 생명과학 계열 대학으로 진학하고 싶다는 꿈이 있었기에 고등학교 때 생명과학 동아리에 들어가 활동했습니다. 그 활동은 저의 진로에 확신을 갖게 된 소중한 기회였습니다.
동아리 활동은 단순히 남는 시간을 보내는 것이 아니라 진로와 관심 분야를 직접 탐색하는 중요한 과정입니다. 저의 고등학교 시절을 예로 들어 보겠습니다. 동아리에서 팀 프로젝트로 커피 찌꺼기를 활용한 퇴비 만들기 실험을 했습니다. 지금도 그렇지만, 당시에도 환경문제가 중요한 사회적 이슈였는데, 쉽게 버려지는 커피 찌꺼기를 보며 활용할 방법이 없을까 고민하다 이 주제를 정하게 되었습니다. 이 실험 과정에서 식물을 친환경적으로 키우는 방법을 배웠고, 환경문제에 대한 해결책을 찾는 경험을 할 수 있었습니다.
천연 항생물질을 찾아 연구한 활동도 기억에 남습니다. 이 실험은 코로나19 발생 이후 위생과 항균에 대한 대중의 관심이 높아졌을 때 시행했습니다. 친구들과 여러 물질의 항균 효과를 비교·분석하며 과학적 사고력과 문제 해결 능력을 키울 수 있었습니다.
이처럼 사회적 이슈나 개인적 호기심에서 출발한 주제가 동아리 활동에서 좋은 탐구 소재가 됩니다. 어떤 활동을 했느냐보다 그 과정에서 무엇을 배우고, 내가 얼마나 성장했는지가 중요합니다. 생활기록부에 동아리 활동을 기록할 때도 단순히 무엇을 했는지 나열하기보다 활동을 왜 시작했고, 어떤 어려움을 겪었으며, 경험을 통해 무엇을 배웠는지 구체적으로 남겨야 합니다.
예를 들어 실험 결과가 예상과 다르게 나왔을 때 원인을 찾아보며 끈기와 분석력을 기른 일, 팀원들과 의견을 조율하며 소통 능력을 키운 일 등을 기록하면 훨씬 더 의미 있는 이야기가 됩니다. 저 역시 자기소개서와 면접에서 동아리 활동을 하며 느낀 탐구의 즐거움과 진로에 대한 확신을 강조했습니다.
주성현 한양대 바이오메디컬공학과 24학번