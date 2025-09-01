본문 바로가기
생글생글은 '생각하고 글쓰는' 힘을 길러줍니다
[사진으로 보는 세상] "실전 수능 모드로"…현장 접수 5일 마감
입력 2025.09.01 10:00
수정 2025.09.01 10:00
생글생글 909호
2026학년도 대학수학능력시험 응시 원서 접수가 시작된 지난달 21일 광주광역시교육청에서 대입 수험생이 원서를 내고 있다. 응시 원서 온라인 사전 접수 기간은 9월 4일 오후 6시, 현장 접수는 9월 5일 오후 5시까지다.
연합뉴스
