[홍성호 기자의 열려라! 우리말] '작열(灼熱)'의 발음은 [자결] 아닌 [장녈]

홍성호 이투데이 여론독자부장·前 한국경제신문 기사심사부장

한여름을 달궜던 ‘작열하는 태양’도 처서(8월 23일)를 앞두고 서서히 식어가는 느낌이다. 지난 호에선 ‘작열’과 ‘작렬’ ‘장렬’ 사이의 표기 규칙을 살폈다. 이들 사이의 발음을 둘러싼 논란도 표기 못지않게 헷갈리고 복잡하다. 우선 세 단어는 소리로는 거의 구별하기 어렵다. 모두 [장녈]로 발음되기 때문이다. 정확히는 ‘작열하는 태양’과 ‘포탄이 작렬하다’에선 [장녈]이고, ‘장렬한 전사’에선 [장ː녈], 즉 장음으로 발음된다.우선 ‘작열(灼熱)’의 표준 발음이 [장녈]로 정해진 과정에는 표준발음법상 ‘ㄴ 첨가 현상’과 ‘비음화’ 과정에 대한 이해가 있어야 한다. 우리말 발음에선 어떤 특별한 음운환경 아래에서 ‘ㄴ’음이 첨가되는 현상이 일어난다. 표준발음법 제29항이 그 조건을 규정으로 담은 것이다. 그것은 ①합성어 및 파생어에서 ②앞말에 받침이 있고 ③뒷말 첫음절이 ‘이, 야, 여, 요, 유’로 시작할 때다. ‘ㄴ’음 첨가 현상은 이 세 가지를 동시에 충족할 때 발생한다.‘동-영상[동녕상], 솜-이불[솜니불], 막-일[망닐], 내복-약[내봉냑], 색-연필[생년필], 늑막-염[능망념], 영업-용[영엄뇽], 식용-유[시굥뉴], 백분-율[백뿐뉼]’ 같은 게 합성어에서 ‘ㄴ 첨가’된 예다. <표준국어대사전>에선 이들 복합어를 표제어로 올릴 때 붙임표(-)를 써서 어원 정보를 보여준다. 이에 따르면 ‘작열’은 복합어가 아니라 단일어로 확인된다. 그래서 원래 발음이 흘러내린 [자결]이 돼야 이치에 맞는다. ‘단열재[다:녈째], 발열[바렬], 흡열[흐별], 백열[배결]’ 등 비슷한 형태의 단어들이 모두 발음이 흘러내린다. 이들은 합성어가 아니므로 ＇ㄴ＇이 첨가될 조건이 아니다. 따라서 받침이 흘러내린 발음을 표준으로 잡은 것이다. 이에 비해 ‘난방-열[난방녈], 문학-열[문항녈]’ 등 합성어에서는 발음할 때 ‘ㄴ’이 첨가되는 것을 확인할 수 있다.하지만 말의 속성이 그렇듯이, 모든 단어가 조건에 맞는다고 해서 일률적으로 ‘ㄴ’ 음이 덧나거나 또는 덧나지 않는 것은 아니다. 예외 규정이 있다. ‘검열’과 ‘금융’ ‘이죽이죽’ 같은 게 그런 경우다. 이들은 [거멸] [그뮤+ㅇ] [이주기죽]처럼 받침을 흘려 말하기도 하고 [검녈] [금늉] [이중니죽]처럼 ㄴ음을 첨가해 발음하기도 한다. 표준발음에서는 현실 발음을 반영해 이들을 다 허용했다(표준발음법 29항 ‘다만’ 조항).이 같은 연장선에서 ‘작열’은 ㄴ이 첨가된 발음이 굳어진 것으로 보아 <표준국어대사전>에서는 그 발음이 [장녈]이라고 따로 보여줬다. 이는 ‘정열(情熱)’도 마찬가지다. 단일어로 보면 [정열] 식으로 받침을 흘려야 하나, 실제론 누구나 이 말을 ‘ㄴ 첨가’된 [정녈]로 발음한다. 따라서 현실어법을 존중해 이를 표준발음으로 사전에 올렸다. ‘ㄴ 첨가’된 이후 [작녈→장녈]이 되는 과정에는 비음화를 거쳤다. 비음화란 받침 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ’이 비음(콧소리)인 ‘ㄴ, ㅁ’ 앞에서 조음방식이 동화돼 같은 비음인 ‘ㅇ, ㄴ, ㅁ’으로 바뀌는 것을 말한다. 표준발음법 제18항에 담겼다. ‘먹는[멍는], 옷맵시[온맵씨], 꽃망울[꼰망울], 밥물[밤물], 앞마당[암마당]’ 같은 데서 비음화 현상을 볼 수 있다.‘작열’은 [장녈]로 발음하는데, ‘작열감(灼熱感)’은 [자결감]으로 발음하는 경우가 많다는 점도 눈여겨봐야 한다. 결론부터 말하면 [자결감]은 틀린 발음이고 [장녈감]이라 해야 맞다. 지금까지 살펴본 이치상으로도 그렇고 실제로도 국립국어원의 개방형 사전인 <우리말샘>에는 그리 올라 있다. 문제는 우리말 발음의 ‘ㄴ첨가’ 현상이 일관적이지 않고 들쭉날쭉하다는 점이다. 실제로 우리말에서 ‘ㄴ첨가’ 현상이 근래 들어 더 빠른 속도로 무너지는 경향이 있다. ‘학여울역’을 [항녀울력]으로 제대로 발음하는 사람이 몇이나 될지 의문이다. 대부분 [하겨울력]이라 하기 십상이다. 색연필[생년필/새견필] 동영상[동녕상/동영상] 영업용[영업뇽/영어뵹]. 나는 어떻게 발음하고 있을까? 모두 앞이 맞는 발음이고 뒤는 틀린 것이다. 이를 문법교육 부재로 인한 문법 오류로 볼지, 현실어법의 변화로 볼지 주시하고 추적할 필요가 있다.