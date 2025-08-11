[대학 생글이 통신] 고3 되기 전 다져놓아야 할 국어·탐구 공부

대학생 선배가 후배에게



고등학교 생활은 굉장히 바쁩니다. 학교 시험을 준비해야 하고, 시험이 끝나면 수행평가에 대비해야 합니다. 여기에 더해 모의고사도 치러야 합니다. 그래서 입시를 준비하는 고등학생은 쉴 틈이 없습니다. 이제 여름방학이 지나고 2학기를 맞으면서 여러분은 입시에 한 걸음 더 다가섰습니다. 이번 글에서는 고등학교 1~2학년이 3학년이 되기 전 준비해야 할 사항에 대해 말해보겠습니다.1학년과 2학년은 학기 중에 내신을 따기 위해 학교 시험을 공부하는 시간이 많습니다. 따라서 모의고사 형태의 시험에는 소홀해지기 쉽습니다. 따로 시간을 내서 모의고사 공부, 그중에서도 국어와 탐구 공부를 틈틈이 하는 것이 좋습니다.모의고사 과목 중 가장 중요하면서 성적을 올리기 힘든 과목이 국어라고 생각합니다. 국어는 공부하면 할수록 실력이 는다는 느낌이 들지 않고, 오히려 더 깊은 미궁으로 빠지는 것 같다는 사람이 많습니다. 그것은 국어가 배우는 과목보다는 익히는 과목에 가깝기 때문입니다. 글을 읽고 요지를 파악하는 법, 엇비슷해 보이는 선택지에서 정답을 고르는 법 등 자신만의 요령을 익혀야 합니다. 그 과정에 필연적으로 긴 시간이 소요됩니다. 고3이 되기 전에 그런 연습을 충분히 한다면 국어 점수를 한결 수월하게 올릴 수 있을 것입니다.탐구 과목 역시 긴 시간을 두고 준비하는 것이 좋습니다. 특히 고2라면 지금부터 탐구 과목을 준비하기를 권합니다. 고3이 되어 수능이 눈앞에 닥치면 더욱 시간이 부족하다는 느낌을 받습니다. 2학년 때 탐구 과목을 어느 정도 준비해놓으면 3학년이 됐을 때 시간을 덜 들여도 돼 다른 과목을 공부할 시간을 확보할 수 있습니다. 탐구 과목 공부는 내신 준비에도 도움이 됩니다. 탐구 과목은 내신과 모의고사의 범위가 거의 일치하기 때문에 미리 공부해놓는다면 모의고사와 내신을 한꺼번에 잡을 수 있습니다.수학의 중요성은 모두 잘 알 것입니다. 수능과 직결되는 것은 모의고사 공부지만, 고1과 고2 모의고사 수학의 범위와 형식은 수능과 사뭇 다릅니다. 따라서 1학년과 2학년 때 수학은 모의고사 대비보다 개념 공부와 문제 풀이 연습에 집중하는 것이 좋습니다.대입 준비는 100ｍ 달리기 같은 단거리 경주가 아니라 마라톤 같은 장거리 경기입니다. 앞으로 남은 2학기와 내년, 후년까지를 하나의 레이스로 보고 계획을 세워 준비해나간다면 만족스러운 결과를 얻을 수 있을 것입니다.김도균 성균관대 글로벌리더학부 24학번