[사진으로 보는 세상] D-94…"수능 대박 기원합니다"
2026학년도 대학수학능력시험 D-100일을 하루 앞둔 지난 4일 부산 수영구 덕문여자고등학교 3학년 교실에서 학생들이 칠판에 수능 응원 문구를 적고 있다.

연합뉴스