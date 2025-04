Come online이라는 표현은 단순히 인터넷에 연결된다는 의미보다 기계나 공장, 시스템 등을 가동하거나 본격적으로 운영하기 시작한다는 의미로 더 자주 사용합니다.

미국 캘리포니아 새크라멘토에 있는 SK팜테코 본사. SK팜테코 제공

Under the agreement, SK Pharmteco will supply GLP-1 drugs over more than five years, becoming the first South Korean company to win an order for glucagon-like peptide-1 in short supply worldwide. The order is estimated at 1 trillion-2 trillion won, more than twice SK Pharmteco’s annual sales of around 900 billion won.



To expand its GLP-1 obesity medication supply, SK Pharmteco in October said that it would build a peptide drug plant in Sejong, South Korea’s administrative capital, with an investment of $260 million. It is expected to come online in 2026 and generate 200 billion-400 billion won in sales annually, starting in 2027.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

업계 소식통에 따르면 SK팜테코는 글로벌 제약사로부터 최대 2조원(14억 달러) 규모의 비만 치료제 위탁개발생산(CDMO) 계약을 수주했다.이번 계약에 따라 SK팜테코는 5년 이상 GLP-1 치료제를 공급하게 되는데, 이는 전 세계적으로 공급이 부족한 GLP-1 치료제의 수주를 따낸 첫 번째 한국 기업이 되는 의미 있는 성과다. 이번 수주 규모는 1조~2조 원으로 추정되며, 이는 SK팜테코의 연간 매출 9000억여원의 2배 이상에 해당하는 수준이다.GLP-1 비만 치료제 공급을 확대하기 위해 SK팜테코는 지난해 10월 2억6000만 달러를 투자해 세종시에 펩타이드 의약품 생산 공장을 신설할 계획이라고 발표했다.해당 공장은 2026년 가동을 시작할 예정이며, 2027년부터 연간 2000억~4000억원의 매출을 창출할 것으로 예상된다.비만 치료제 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 GLP-1 계열 바이오 의약품의 등장으로 비만 치료제 시장은 더 빠른 속도로 성장할 것으로 전망됩니다. GLP-1 치료제는 원래 당뇨병 치료제로 개발했으나 식욕을 억제하고 포만감을 증가시켜 뛰어난 체중감량 효과를 보이고 있습니다. 다만 제조 공정이 복잡하고 까다로워 고도의 기술력과 최신 생산 설비를 갖춘 기업만 이를 안정적으로 생산할 수 있답니다.폭증하는 수요에도 생산능력이 부족한 글로벌 제약사들이 한국 기업에 GLP-1 계열 의약품 생산을 위탁하는 사례가 늘고 있습니다. 최근 대규모 GLP-1 치료제 위탁생산 계약을 수주한 SK팜테코는 이를 위해 신규 공장 설립을 추진 중이라는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ‘작동하기 시작하다’는 의미로 come online이라는 표현이 쓰였습니다. 일반적으로 online은 인터넷이나 컴퓨터와 연결된 상태를 뜻하며, 우리말에서도 자주 쓰이는 외래어입니다. Come online이라는 표현은 단순히 인터넷에 연결된다는 의미보다 기계나 공장, 시스템 등을 가동하거나 본격적으로 운영하기 시작한다는 의미로 더 자주 사용합니다.The system will automatically come online once the power is restored(전원이 복구되면 시스템이 자동으로 시작할 거야).Online은 on(켜진 상태)과 line(작업 라인)의 조합에서 유래한 표현으로, 원래는 사람이나 기계가 작업 라인에 배치되어 작동하는 상황을 묘사합니다.위 예문에서는 CDMO라는 표현을 사용했는데, 이는 의약품의 개발(development)과 생산(manufacturing)을 전문적으로 수행하는 기업을 의미합니다. CDMO는 제약회사들이 신약을 연구하고 판매하는 데 집중할 수 있도록 의약품의 개발과 생산을 대신 맡아 수행하는 위탁개발생산 전문 업체를 뜻합니다.