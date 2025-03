forefront는 '맨 앞' '가장 중요한 위치'라는 뜻의 명사로 at the forefront는 어떤 분야나 활동에서 가장 앞서 있거나 중요한 역할을 하고 있다는 의미입니다. '선두 주자'라는 의미의 Frontrunner를 써도 됩니다.

South Korea’s grocery delivery platform Oasis Corp., which has been looking to expand its e-commerce market at home and abroad, is seeking to buy TMON Inc., which has been placed under court protection. It is now at the forefront to acquire TMON.



TMON, Korea’s first-generation e-commerce player famous for its low-price marketing strategy, filed a motion with the Seoul Bankruptcy Court on Tuesday to request the designation of Oasis as its initial bidder.



TMON and its sister e-commerce platform WeMakePrice Co. have been in negotiations with multiple potential buyers of their businesses since their business faltered last July due to delayed payments to vendors.



They have been under court management since last summer and looking to find a new owner. After it failed to find the right suitor, Oasis has approached them with an offer to buy TMON.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

국내외 전자상거래 시장 확장을 모색해온 한국의 식품 배달 플랫폼 오아시스가 법정관리 중인 티몬 인수를 추진하고 있다. 오아시스는 현재 티몬 인수 경쟁에서 선두에 있는 것으로 알려졌다.한국의 1세대 전자상거래 업체로 저가 마케팅 전략을 펼친 것으로 잘 알려진 티몬은 지난 화요일 서울회생법원에 오아시스를 우선협상대상자로 지정해달라는 신청서를 제출했다.티몬과 자매사인 위메프는 지난 7월 공급대금 지연 문제로 경영이 어려워진 여러 잠재적 구매자와 협상을 진행해왔다. 두 회사는 지난해 여름 법원에 회생절차를 신청한 후 새로운 인수 희망자를 찾기 위해 노력해왔으나 적절한 인수자를 찾지 못한 상황에서 오아시스가 티몬 인수를 제안한 것으로 전해졌다.우리나라 전자상거래(e-commerce) 시장은 1990년대 중·후반 인터넷 보급이 확대되면서 성장하기 시작했습니다. 인터파크, 옥션, G마켓 등의 인터넷 쇼핑몰이 생겨나면서 온라인쇼핑이 대중화되었습니다. 2010년대 이후 티몬과 위메프와 같은 ‘소셜 커머스(social commerce)’ 플랫폼의 등장으로 온라인쇼핑 시장은 더욱 급성장했지요.소셜 커머스는 일정한 규모의 구매자가 모이면 특정 품목을 하루 동안 대폭 할인된 가격에 판매하는 방식입니다. 소비자는 최소 구매 수량을 달성하기 위해 SNS를 통해 정보를 확산했지요. 그러나 쿠팡의 공격적 영업과 새로운 업체들의 등장으로 티몬과 위메프가 경영상 어려움을 겪자 전자상거래 시장에서 확장을 모색하던 오아시스가 유력한 인수 후보로 떠올랐다는 기사의 일부입니다. 오아시스는 신선식품 새벽 배송 전문 기업으로 잘 알려져 있지요.예문 윗부분에 ‘선두에 서서’라는 의미의 at the forefront라는 표현이 쓰였습니다. forefront는 ‘맨 앞’ ‘가장 중요한 위치’라는 뜻의 명사로 at the forefront는 어떤 분야나 활동에서 가장 앞서 있거나 중요한 역할을 하고 있다는 의미입니다. ‘최전선에서’ ‘중심에서’라고도 해석이 가능하죠.The company is at the forefront of technological innovation(그 회사는 기술 혁신의 최전선에 있다). This strategy places Oasis at the forefront of the race to take over e-commerce platform(이런 전략 덕분에 오아시스가 전자상거래 플랫폼 인수 경쟁에서 선두에 서게 되었다).‘선두에 있다’는 건 다른 말로 ‘선두 주자’라는 말이겠지요?Frontrunner(선두 주자)라는 단어를 사용하면 됩니다. 기사에 있는 예문을 frontrunner를 사용해 아래와 같이 바꿀 수 있습니다.Oasis is now the frontrunner in the race to acquire TMON(오아시스가 현재 티몬 인수 경쟁에서 선두 주자로 떠올랐다).