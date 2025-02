[영어 이야기] 기쁨이나 성취를 만끽하다 'bask in'

bask는 햇볕을 쬐며 따뜻함과 편안함을 느낄 때 사용하는 단어입니다. 비유적 의미로도 많이 쓰인답니다. 성공이나 다른 사람들로부터 관심이나 칭찬을 받아 느끼는 기쁨을 만끽할 때 사용하는 표현입니다.

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

2020년 1월 코로나19가 전 세계적으로 유행하기 시작한 이후 2023년 여름 여행 제한이 해제될 때까지 가장 타격을 입은 분야 중 하나는 관광업계였습니다. 특히 외교 갈등으로 중국이 한국행 단체 관광을 금지하면서 외국인 관광객에 대한 의존도 높던 서울의 호텔들은 더 많은 어려움을 겪었지요.2023년 8월 중국이 한국 단체 여행 금지를 해제하면서 중국인 관광객이 다시 증가하기 시작했습니다. 아울러 <오징어 게임> <흑백 요리사> 등 한국 드라마와 예능 프로그램이 넷플릭스에서 선풍적 인기를 끌면서 한국 문화에 대한 관심도 전 세계적으로 높아졌습니다.이에 따라 외국인 관광객 수가 크게 늘어나 서울에 위치한 고급 호텔들이 다시 성수기에 접어들어 활기를 되찾고 있다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘만끽하다’는 의미로 bask in이라는 표현이 쓰였습니다. Bask는 햇볕을 쬐며 따뜻함과 편안함을 느낄 때 사용하는 단어입니다.해변에서 따뜻한 햇볕을 느끼며 편안하게 누워 있는 상황을 상상해보세요. 행복한 기분이 들겠지요? 그럴 때 bask in the sun이라고 표현합니다. During the vacation, her family spent afternoons basking in the warmth of the sun on a Caribbean beach resort(휴가 동안 그녀 가족은 카리브 해변 리조트에서 오후 시간을 따뜻한 햇볕을 즐기며 지냈다).비유적 의미로도 많이 쓰인답니다. 성공이나 다른 사람들로부터 관심이나 칭찬을 받아 느끼는 기쁨을 만끽할 때 사용하는 표현입니다.Over-the-top (OTT) platforms such as Netflix and Disney+ bask in the success of dramas based on Korean webtoons, including All of Us Are Dead and Moving(넷플릭스와 디즈니플러스 같은 OTT 플랫폼은 <지금 우리 학교는> <무빙>과 같은 한국 웹툰 기반 드라마의 성공을 만끽하고 있다).