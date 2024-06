offer는 '제안'이라는 뜻입니다. '부드러운' '상냥한'의 뜻을 가진 tender와 함께 쓰여 tender offer는 가지고 있는 주식을 우리에게 팔라고 부드럽게 권유한다는 뜻입니다.

Hong Kong-based private equity firm Affinity Equity Partners is set to extend its tender offer for South Korean food container maker Lock&Lock shares. Affinity failed to secure more than a 30% stake in the company through a first-round bid due to the offer price being lower than minority shareholders’ expectations.



Affinity had planned to buy a 30.33% stake in Lock&Lock through the first-round bid between April 18 and May 14 to delist the company from the Korean stock market.



According to Lock&Lock’s regulatory filing, Affinity started a second-round tender offer on May 16 to buy an additional 14.53% stake, or 6.29 million shares in the Korean company for 55.1 billion won ($40.9 million). Currently, it owns 85.45% of Lock&Lock.



The share offer price is 8,750 won apiece, the same as the one in the first round. It is 1.4% higher than Lock&Lock’s closing price on the main Kospi bourse on May 14.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

홍콩계 사모펀드 운용사 어피너티에쿼티파트너스가 밀폐용기 제조사인 락앤락 지분에 대한 공개매수 기간을 연장했다. 어피너티는 1차 공개매수에서 락앤락의 30% 이상 지분을 확보하는 데 실패했다. 공개매수 가격이 소액주주들이 기대한 가격보다 낮았기 때문이다.어피너티는 4월 18일부터 5월 14일까지 1차 공개매수 기간 동안 추가적으로 락앤락 지분 30.33%를 확보해 상장 폐지할 계획이었다. 현재 어피너티의 지분율은 85.45%다.금융감독원 공시에 따르면 어피너티는 추가로 락앤락 지분 14.53% 또는 629만 주를 551억원에 매입하기 위해 5월 16일 공개매수를 시작했다. 공개매수 가격은 5월 14일 종가보다 1.4% 높은 주당 8750원으로, 1차 공개매수와 동일하게 책정됐다.밀폐용기 제조사 락앤락의 대주주는 사모펀드 어피너티에쿼티파트너스입니다. 어피너티가 공개매수를 통해 락앤락의 잔여 지분을 확보하려 했지만 매수 가격이 일반 투자자가 기대했던 가격보다 낮아 많은 투자자들이 1차 공개매수에 응하지 않았습니다. 이에 공개매수 기간을 연장해 락앤락 지분을 추가로 확보함으로써 증권거래소에서 더 이상 거래되지 않도록, 즉 코스피 시장에서 상장 폐지할 계획이라는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘공개매수’라는 뜻으로 tender offer라는 표현이 쓰였습니다. 공개매수란 특정 회사 주식을 정해진 기간 동안, 미리 정해진 가격으로 일정 규모 이상 불특정 다수인으로부터 공개적으로 매수하는 것을 의미합니다. 공개매수에 응하는 주주들은 주식시장을 통하지 않고 매수자가 제안한 가격에 주식을 직접 매도합니다.HYBE, the company behind the boy band BTS, has accepted Kakao’s tender offer to sell its shares in the K-pop pioneer SM Entertainment for as much as $440 million, or about 25% more than its purchase price(BTS 기획사인 하이브는 카카오가 제안한 공개매수에 응해 K팝 선구자인 SM엔터테인먼트 주식을 매수가격보다 약 25% 높은 가격인 4억4000만 달러에 매도하기로 했다).공개매수는 경영권 분쟁을 벌이는 양측이 타깃으로 삼는 회사의 주식 보유량을 늘려 주주총회에서 더 많은 의결권을 확보해 그 회사의 경영권을 장악하기 위한 수단으로 많이 사용됩니다. offer는 ‘제안’이라는 뜻입니다. ‘부드러운’ ‘상냥한’의 뜻을 가진 tender와 함께 쓰여 tender offer는 가지고 있는 주식을 우리에게 팔라고 부드럽게 권유한다는 뜻이겠지요.