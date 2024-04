suit는 남녀 정장, 소송 등의 뜻이죠. 다른 의미로는 카드게임에서 네가지 문양을 부르는 용어로도 쓰입니다. 예문에 나온 follow suit는 '같은 짝의 패를 내다' '방금 다른 사람이 한대로 따라 하다'는 뜻으로 쓰였습니다.

Getty Images Bank

Goobne Chicken, a chicken franchise company, raised the prices of its nine menu items by 1,900 won each. The price of its signature chili crispy fried chicken rose 10.5% to 19,900 won. It marked the first price hike by the chicken franchise in two years. “The price increase reflected rising costs such as delivery fees, which deteriorated the profitability of our franchise stores,” said a Goobne Chicken official.



Another fried chicken franchise Popeyes raised the prices of chicken and sandwiches by 4% on average. Processed food companies are set to follow suit. They have almost frozen their prices over the past year in line with the government’s policy efforts to keep inflation under control.



Lotte Wellfood and other domestic food companies recently delivered a proposal to the Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries that they need to raise the prices for seasoned seaweed, chocolate and other food by 15~30% on average.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

치킨 프랜차이즈 업체 굽네치킨은 메뉴 9종의 가격을 각각 1900원씩 인상했다. 대표 메뉴인 고추바사삭은 1만9900원으로 10.5% 올랐다. 2년 만에 가격을 인상한 것이다.굽네치킨 관계자는 “배달 수수료 등 비용 상승으로 가맹점 수익성이 악화돼 가격을 올렸다”고 말했다.또 다른 프라이드 치킨 프랜차이즈 파파이스는 치킨, 샌드위치 가격을 평균 4% 올렸다.가공식품 업체들도 곧 가격인상에 나설 것으로 예상된다. 지난 1년간 물가 억제를 위한 정부의 정책에 맞춰 1년간 가격을 거의 동결했다.롯데웰푸드 등 국내 식품업체들은 최근 농림수산식품부에 조미김, 초콜릿 등의 제품 가격을 평균 15~30% 올려야 한다는 의견을 전달했다.4월 10일 국회의원 선거가 끝난 후 그동안 가격인상을 자제하던 치킨, 햄버거 등의 외식 프랜차이즈 업체가 원재료와 배달앱 수수료 등 비용 상승을 반영해 가격을 인상했습니다. 조미김, 초콜릿 같은 가공식품 업체들도 뒤따라 가격을 올릴 것으로 보인다는 기사의 일부입니다.예문 중간에 남이 한 대로 따라 하다는 뜻으로 ‘follow suit’라는 표현이 쓰였습니다. suit 하면 제일 먼저 떠오르는 이미지는 재킷과 바지 또는 치마로 이루어진 남녀 정장입니다. 법률 용어로 ‘소송’이라는 뜻으로도 자주 쓰이고요.하지만 follow 다음에 쓰인 suit는 서양 카드게임에서 쓰는 단어입니다. 우리가 흔히 ‘트럼프 카드’라고도 부르는 포커 카드에는 하트, 다이아몬드, 클로버, 스페이드라고 부르는 4개의 문양이 있습니다. 각각의 카드에는 그런 문양이 한 개부터 10개까지 찍혀 있는데, 같은 문양이 찍힌 카드를 한 패라고 합니다. 각 패에는 왕, 왕비, 잭이라는 인물이 그려져 있는 카드에 같은 문양이 2개씩 찍힌 카드 3장도 함께 포함되어 있습니다.방금 나온 패와 같은 문양이 있는 카드를 내다는 의미로 follow suit는 ‘같은 짝의 패를 내다’ ‘방금 다른 사람이 한 대로 따라 하다’라는 뜻으로 쓰이게 됐습니다. Kookmin Bank and Shinhan Bank have decided to stop selling all types of ELS funds, following suit of NongHyup Bank and Hana Bank, which already suspended their ELS sales in October last year and Monday, respectively(이미 지난해 10월과 월요일에 각각 ELS 판매를 중단한 농협은행과 하나은행에 이어 국민은행과 신한은행도 모든 종류의 ELS 펀드 판매를 중단하기로 결정했다).