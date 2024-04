cater는 어떤 특정 단체나 행사를 위해 '음식을 공급하다'는 뜻입니다.그런데 cater 뒤에 전치사 to가 붙으면 '~에 맞추다' '~의 구미에 맞추다'는 뜻이 됩니다.

Foreign high-end car brands are eager to offer new and exclusive experiences to their customers in South Korea, the fastest-growing luxury car market in the world thanks to wealthy Koreans’ voracious appetite for rare and expensive cars.



Mere mass-market luxury cars cannot satisfy super-rich Koreans. Luxury for them is something hardly accessible to the crowd.



To cater to such demands, a trio of European upscale car brands - Maybach, Bentley and Rolls-Royce - are readying to wow their Korean customers with novel experiences.



Mercedes-Maybach is currently building the world’s first Maybach-exclusive showroom in Seoul on a plot previously occupied by the old headquarters of SM Entertainment. Mercedes-Benz displays Maybach cars together with its regular non-Maybach models in one showroom across the world.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

세계에서 가장 빠르게 성장하는 럭셔리 자동차 시장인 한국에서 남들이 갖지 못한 비싼 차에 대한 부유층의 강한 열망에 맞춰 외국 고급 자동차 회사들은 새롭고 독특한 경험을 선사하기 위해 노력하고 있다.한국 슈퍼리치들에게 럭셔리는 대중이 쉽게 접근할 수 없는 그 무엇이기 때문에 대중적 럭셔리 자동차만으로는 그들의 욕구를 채울 수 없을 것이다.이러한 요구에 부응하기 위해 유럽의 고급 자동차 브랜드인 마이바흐, 벤틀리, 롤스로이스는 한국 고객에게 새로운 경험을 선사하기 위한 준비를 서두르고 있다.메르세데스-마이바흐는 현재 SM엔터테인먼트의 옛 서울 사옥 부지에 세계 최초로 마이바흐 전용 전시장을 짓고 있다. 벤츠는 모든 나라에서 마이바흐와 그 외 다른 벤츠 자동차 모델을 벤츠 전시장 한 곳에 함께 전시하고 있다.고급 수입차에 관심이 높아지면서 우리나라는 외국 고급 자동차 회사의 주요 시장으로 부상했습니다. 한국은 벤츠 자동차가 가장 많이 팔리는 나라 중 하나로, 작년엔 메르세데스 벤츠의 최고급 브랜드인 마이바흐가 세계에서 두 번째로 많이 팔렸습니다. 이런 추세에 발맞춰 마이바흐가 세계 최초로 마이바흐 전용 전시장을 서울에 짓고 있다는 기사의 일부입니다.예문 중간에 어떤 대상이나 사람의 ‘요구를 맞추다’는 의미로 cater to라는 표현이 쓰였습니다. cater는 어떤 특정 단체나 행사를 위해 ‘음식을 공급하다’라는 뜻입니다. 호텔이나 학교 급식 또는 결혼식 같은 특정 행사를 위해 외부 업체가 음식을 제공하는 것을 뜻합니다. She catered a dinner for 10 people at the party to celebrate the 10th anniversary of the charity foundation(그녀는 자선단체의 10주년 기념 파티에서 10인분의 저녁을 준비했다).명사로 표현할 때는 catering 또는 catering services라고 하지요. The catering firm has signed a five-year catering deal with an educational institution in Vietnam(그 음식 제공 회사는 베트남에 있는 한 교육기관과 5년 간의 급식 제공 계약을 맺었다).그런데 cater 뒤에 전치사 to가 붙으면 ‘~에 맞추다’ ‘~의 구미에 맞추다’는 뜻이 됩니다. cater가 특별한 행사나 장소를 위해 음식을 공급한다는 뜻이니까 특정 대상이나 요구에 맞춘다는 뜻이 됐지요. Travel agencies offered new programs to cater to new travel trends such as sports tourism and solo adventures after the lifting of the COVID-19 travel restrictions(코로나19 관련 여행 제한이 해제된 후 여행사들은 스포츠 관광, 개인 어드벤처 같은 새로운 여행 트렌드에 맞는 새로운 상품을 제공했다).