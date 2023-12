snap은 툭, 딱 소리를 내며 갑자기 또는 완전히 부러뜨리다는 뜻입니다.명사와 형용사로 다양하게 쓰이기도 합니다.'찰칵'이라는 뜻으로 즉석에서 찍은 스냅사진(snapshot)을 뜻하기도 합니다.

Getty Images Bank

South Korea’s factory activity waned last month, snapping its recovery streak in the previous two months largely due to a drop in chip production and shipments and leading the country’s overall industrial output to slow, government data showed.



As the country’s retail sales and facility investment also contracted in the month, concerns are growing about the outlook of Asia's fourth-largest economy.



According to data released by Statistics Korea on Thursday, the seasonally adjusted mining and manufacturing output in October dropped 3.5% from the previous month, snapping its growth streak in September and August with gains of 5.3% and 1.9%, respectively.



Retail sales, a gauge of private consumption, also shrank 0.8% over the same period, reversing the direction just one month after snapping the three-month losing streak in September. Chip shipments decreased 29%, but chip inventories declined 9.6% on the double-digit fall in chip output.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

지난달 한국 산업 생산이 감소세로 돌아서 이전 두 달 동안 보이던 회복 흐름이 중단됐다. 정부가 발표한 자료에 따르면 산업 생산 감소는 주로 반도체칩 생산 및 출하량 감소로 인한 것이며, 이는 국가 전체 산업 생산량 둔화로 이어졌다.같은 달 국내 소매판매와 시설 투자도 위축되면서 아시아 4위 경제대국의 향후 전망에 대한 우려가 커지고 있다. 통계청이 목요일 발표한 자료에 따르면 계절 조정을 거친 10월 광공업 생산은 전월보다 3.5% 감소했다. 8월 1.9%, 9월엔 5.3% 각각 증가하던 수치가 하락세로 돌아선 것이다.민간 소비를 나타내는 소매판매도 같은 기간 0.8% 감소해 3개월 연속 감소세를 끊었던 9월 기록이 불과 한 달 만에 역전됐다. 반도체칩 출하량도 29% 줄었지만, 생산량 두 자릿수 감소로 인해 칩 재고는 9.6% 줄어드는 데 그쳤다.산업활동은 한 국가가 일정 기간의 산업생산량, 즉 공장에서 생산한 물량, 민간 소비, 설비투자 등의 증가 또는 감소를 보여주는 주요 경제지표 중 하나입니다. 경기 예측의 기초가 되는 수치입니다.예문 첫 부분과 중간에 ‘추세를 끊다’라는 뜻으로 snap이라는 단어가 쓰였습니다. snap은 ‘툭, 딱 소리를 내며 갑자기 또는 완전히 부러뜨리다’라는 뜻입니다. She snapped the whip(그녀는 채찍을 툭 하고 부러뜨렸다). end(끝내다), break(깨어지다)보다 더 갑작스럽게 끊는다는 의미지요.‘연속’이라는 뜻을 가진 streak와 함께 쓰여 위 예문에서는 snap the recovery streak(회복세를 끊다), snap the losing streak(감소세를 끊다)라는 표현법으로 쓰였습니다. 두 달 이상 보이던 추세적 흐름을 끊었다는 뜻입니다.snap은 명사와 형용사로 다양하게 쓰이는 단어입니다. ‘찰칵’이라는 뜻으로, 즉석에서 찍은 스냅사진(snapshot)을 의미하기도 합니다. We took so many holiday snapshots(우리는 여행 사진을 아주 많이 찍었다). ‘갑작스러운’ ‘불시의’라는 뜻으로 They made a snap decision where to move(그들은 어디로 이사갈지 성급한 결정을 내렸다). The ruling party called for a snap election(여당은 예정보다 빠른 선거를 요구했다).짧은 메시지와 사진을 공유하고 애니메이션 캐릭터를 바탕으로 원하는 대로 사진을 보정할 수 있는 스냅챗(Snapchat) 애플리케이션으로 유명한 Snap이라는 미국 IT 기업도 있지요.