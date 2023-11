blow smoke는 직역하면 '연기를 내뿜다'라는 뜻이지만 의도적으로 누군가를 속이기 위한 행동을 한다는 의미입니다. Smoke가 들어간 속담으로 There is no smoke without fire(아니 땐 굴뚝에 연기날까)가 있습니다.

The Korean chip startup develops and produces solid-state drive (SSD) controllers for data centers. SSD controller is a core component of SSDs. It became the country’s first semiconductor unicorn with a valuation of over $1 billion during its pre-IPO share sales in February.



It debuted on the Kosdaq market on Aug. 7 with an IPO price of 31,000 won per share. But shares finished the first trading day below the IPO price on concerns about its high valuation. Its public earnings disclosure with poor results last week fanned its valuation concerns, triggering investors to rush to throw out its shares. Disgruntled investors accused the company of blowing smoke.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

국내 스타트업 중 한 곳인 그 회사는 데이터센터용 SSD 컨트롤러를 개발하고 생산한다. SSD 컨트롤러는 SSD의 핵심 구성 요소다.지난 2월 프리 IPO(주식시장 상장 전) 주식 매각 과정에서 10억 달러가 넘는 기업가치를 인정받아 국내 반도체 회사 중 첫 유니콘기업이 되었다. 이어 지난 8월 7일 코스닥시장에 주당 3만1,000원으로 상장됐지만 높은 기업가치 평가에 대한 우려로 주가는 IPO 가격 아래로 떨어진 채 첫 거래일을 마감했다.지난주 발표한 부진한 실적 때문에 회사 가치 평가에 대한 우려가 증폭되어 투자자들이 서둘러 회사 주식을 내다팔았다. 불만을 품은 투자자들은 그 회사가 거짓된 정보를 제공했다고 비난했다.인공지능의 급속한 발달로 데이터 공급과 수요가 폭발적으로 늘면서 대용량 데이터를 빠른 속도로 처리할 수 있는 저장 장치인 SSD가 개발되고 있습니다. SSD는 기존 컴퓨터 하드웨어를 대체할 제품으로 많은 기대를 받고 있습니다.이런 장밋빛 기대에 힘입어 SSD 반도체 설계 회사 중 국내 회사 한 곳이 코스닥시장에 상장했지만 몇 달 지나지 않아 예상치 못한 나쁜 실적을 발표했습니다. 이에 투자자들을 회사가 실적에 대한 거짓 정보 또는 과장된 정보를 주었다고 불만을 갖게 되었다는 기사의 일부입니다.예문 뒷부분에 ‘거짓 정보를 주다’라는 뜻으로 blow smoke라는 구문을 사용했습니다. 직역하면 ‘연기를 내뿜다’라는 뜻이지만 의도적으로 누군가를 속이기 위한 행동을 한다는 의미입니다.We’ll get to know if Mary just blew smoke, or if she actually gave us reliable information(메리가 우리를 속인 건지, 아니면 정말 믿을 만한 정보를 준 건지 나중에 알게 될 거야).blow smoke라는 표현은 마술사가 마법을 부리는 것처럼 보이기 위해 연기를 피우는 것에서 유래했습니다. 관객들을 눈속임하기 위해서는 연기를 내는 것만큼 효과적인 방법이 없었겠지요. 어린이 TV 프로그램에서 마술사가 “수리수리 마수리” 주문을 외우면서 하얀 연기 위에 손을 휘젓는 장면이 떠오릅니다.‘과장하다’라는 뜻으로도 쓰입니다. David has been blowing smoke about his accomplishments all the morning(데이비드는 아침 내내 본인이 이룬 업적에 대해 자랑했다).‘Blowin’ Smoke’라는 노래에도 이런 가사가 나옵니다. “I ain’t just blowing smoke. Girl, you look so beautiful(거짓말 아니예요. 오늘 당신 너무 아름다워요).”smoke가 들어간 유명한 속담으로 “There is no smoke without fire(아니 땐 굴뚝에 연기날까)”가 있습니다. 즉 어떤 일이나 사건에는 그 원인이 있을 거라는 뜻이지요