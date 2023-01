take 대신 붙잡는다는 뜻의 grab이나 seize를 써도 됩니다.비슷한 표현으로 bite the bullet이 있습니다.

Korean exporters, both big companies and smaller enterprises, are no strangers to turning crises into opportunities.



In 1974, when inflation was rampant due to the first oil shock, Samsung Electronics acquired a near-bankrupt Korean chipmaker.



In the late 1980s Japanese companies, mired in recession, were reducing facility investment whereas Samsung started building new lines and emerged as the No. 1 DRAM maker.



Hyundai Motor also took the bull by the horns. In an aggressive marketing effort in 2009, it unveiled an ‘assurance program’ in the US market, under which the carmaker would buy the car back from the buyer if they lost their job within a year of their purchase. The strategy proved successful.



박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

한국의 수출 대기업과 중소기업들은 위기를 기회로 만든 경험이 있다.1차 오일쇼크로 인플레이션이 극심했던 1974년 삼성전자는 파산 직전의 한국반도체를 인수했다. 이후 1980년대 후반 불황으로 일본 기업들이 설비투자를 축소할 때 삼성전자는 신규 라인 건설에 나서 D램 업체 1위로 부상했다.현대자동차 역시 정공법을 택했다. 현대차는 글로벌 금융위기 여파로 경쟁사들이 비용 절감 등 축소 경영에 매달리던 2009년 미국 시장에서 새 차를 산 뒤 1년 내 실직하면 차량을 되사주는 ‘어슈어런스 프로그램’이라는 공격적인 마케팅을 펼쳤다. 이 전략은 큰 성공을 거뒀다.스페인의 투우사는 달려오는 황소(bull)를 요령껏 피하면서 한껏 약 올립니다. 붉은 천을 흔들면서 말이죠. 그런데 황소의 뿔(horns)을 양손으로 잡고 정면으로 맞서면 어떻게 될까요. 맨손으로 소를 잡았다는 일화를 남긴 고(故) 최영의(최배달) 선생 정도면 가능하지 않을까 모르겠네요.take the bull by the horns는 어떤 문제를 피하지 않고 정면으로 승부를 본다는 뜻입니다. If we want to solve this problem, someone is going to have to take the bull by the horns(우리가 이 문제의 해결을 원한다면 누군가는 나서서 정면으로 맞서야 할 거야).위 예문에서는 과거 오일쇼크와 글로벌 금융위기 때 한국의 주요 수출기업이 정면돌파하는 전략을 써서 성공을 거둔 사례를 소개하면서 이 표현을 사용했습니다. take 대신 붙잡는다는 뜻의 grab이나 seize를 써도 됩니다.비슷한 표현으로 bite the bullet이 있습니다. 총알을 깨문다는 뜻이죠. 전쟁터에서 마취 약품도 없는 긴박한 상황에 상처를 치료할 때 고통을 참기 위해 총알을 입에 물었다는 데서 유래했다고 합니다. 이를 악물고 어려움을 참아내면서 정면돌파하는 상황이 연상됩니다. I decided I had to bite the bullet and take the math class even though I knew it was very hard(수학 과목이 매우 어려운 건 알았지만 참아내고 수업을 듣기로 결정했다).황소가 들어간 표현 중엔 a cock-and-bull story란 관용어도 있습니다. 터무니없는 거짓말을 의미합니다. Don’t ask him about his ancestry unless you want to hear a cock-and-bull story.(말도 안 되는 얘기를 듣고 싶지 않다면 그에게 혈통에 관해서는 묻지 마라.)