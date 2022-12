[영어 이야기] 도전장을 던질 땐 'throw down the gauntlet'

gauntlet은 중세 기사들이 싸울 때 손과 손목을 보호하기 위해 사용하던 목이 긴 장갑입니다. 결투를 신청할 때 이 장갑을 상대편 앞에 벗어 던지던 것에서 유래해 throwing down the gauntlet 은'도전장을 던지다'라는 의미로 사용합니다.

When industry sources last week revealed that Samsung Electronics Co. was developing state-of-the-art semiconductors with the industry’s most advanced 3-nanometer process node for big names in the HPC and mobile sectors, it came as a surprise.



The news was proof that the world’s top memory maker has improved its production yield to make its clients happy. During its third-quarter earnings call, Samsung announced record quarterly sales and net profit, which it attributed to its improved yield of advanced nodes.



The news also came amid market chatter that its archrival, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., could be behind schedule in the launch of its 3 tech for mass production. The rivalry between the world’s two largest contract chipmakers has been intensifying with their key former client, namely, Intel Corp., also throwing down the gauntlet to reenter the fast-growing foundry business.



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

지난주 삼성전자가 고성능 컴퓨팅과 모바일 부문의 대형 회사들을 고객으로 확보하고 최첨단 3나노미터 공정용 반도체를 개발하고 있다는 소식이 전해지자 업계 관계자들은 깜짝 놀랐다.세계 메모리 반도체 1위인 삼성전자가 고객사들을 만족시킬 만큼의 수율 개선을 이뤄냈다는 증거였기 때문이다.지난 3분기 실적발표에서 삼성전자는 첨단공정의 수율 개선 효과로 분기 기준 최고의 매출과 순이익을 기록했다고 밝혔다.이번 소식은 삼성의 최대 경쟁자 대만 TSMC의 3나노 양산 시점이 당초 계획보다 늦춰질 수 있다는 얘기가 나오는 가운데 전해져 더욱 관심을 모았다.파운드리 시장에서 세계 1, 2위를 차지하고 있는 TSMC와 삼성전자의 경쟁은 과거 핵심 고객사였던 인텔이 빠르게 성장하고 있는 파운드리 시장에 다시 도전하겠다고 나서면서 더욱 치열해지고 있다.북미아이스하키리그(NHL) 중계를 보면 가끔 선수들끼리 주먹다짐을 하는 장면을 볼 수 있습니다. 프로 아이스하키 경기에서 정식으로 허용하는 fighting입니다.단, 일반 싸움과는 달리 지켜야 하는 규칙이 있습니다. 스틱을 쓰면 안 되고, 장갑을 벗고 맨주먹으로 맞붙어야 합니다. 흥분한 선수가 글러브를 링크 바닥에 내던지면서 fighting을 요청하지요. 상대방도 똑같이 장갑을 벗어 던지면 fighting 제안을 받아들인다는 뜻이 됩니다.위 예문 마지막에 나오는 throwing down the gauntlet은 이런 상황을 묘사하는 표현입니다. gauntlet은 갑옷을 입은 중세 기사들이 싸울 때 손과 손목을 보호하기 위해 사용하던 목이 긴 장갑입니다. 기사가 결투를 신청할 때 이 장갑을 상대편 앞에 벗어 던지던 것에서 유래해 ‘도전장을 던지다’라는 의미로 사용합니다. The company threw down the gauntlet and told the union that this offer for a contract was final(회사는 노동조합에 이번이 계약을 위한 마지막 제안이라고 통보하며 승부수를 던졌다).도전을 받아들이는 건 pick(take) up the gauntlet입니다. When it comes to civil rights issues, Jane is always eager to pick up the gauntlet(제인은 시민권 이슈라면 언제든지 기꺼이 맞서 싸울 준비가 돼 있다).