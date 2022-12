tally는 숫자를 하나씩 더하는 겁니다. add up, count, record 등과 비슷한 의미입니다. 선거 개표 방송에서 '95% of votes tallied'라는 말이 나오면 개표율이 95%라는 뜻이지요.

The prestigious Seoul National University was the only university in South Korea to rank among the top 100 universities in terms of producing future entrepreneurs as evaluated by the Seattle-based global market research firm PitchBook Data, Inc.



The annual university ranking compares schools by tallying up the number of alumni entrepreneurs who have founded venture capital-backed companies. The rankings are powered by PitchBook data and are based on an analysis of more than 144,000 VC-backed founders, according to the company.



Those who graduated from Stanford University in California topped both the undergraduate and graduate lists. UC Berkeley, another well-renowned university in California, took the second spot for undergraduate programs, and Harvard University was second among MBA and other graduate programs.



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

미국 시애틀에 본사를 둔 시장조사회사 피치북데이터가 집계한 ‘스타트업 창업자를 배출한 세계 100대 대학’ 순위에서 한국 학교로는 서울대가 유일하게 포함됐다.이 회사가 매년 발표하는 순위는 벤처캐피털로부터 투자 유치 실적이 있는 스타트업 창업자를 동문으로 몇 명이나 두고 있는지를 대학별로 합산해 비교한다. 올해는 이 기준에 부합하는 세계 14만4000여 명의 창업자를 분석해 학교별로 순위를 매겼다.미국 스탠퍼드대는 학부생과 대학원생 기준 모두 1위를 차지했다. 스탠퍼드대와 마찬가지로 캘리포니아주에 있는 UC버클리는 학부생 부문에서 2위에 올랐고, 하버드대는 MBA와 대학원생 기준으로 스탠퍼드대에 이어 2위를 차지했다.놀이공원이나 관광지에 입장할 때 통과하는 사람 수를 계산하는 조그만 기계를 본 적 있나요? 손에 쥐고 사람이 지나갈 때마다 버튼을 누르면 숫자가 올라가는 장치인데, 보통 계수기라고 부릅니다. 영어로는 tally counter라고 하죠.tally는 동사와 명사 모두 사용하는데, 동사로 쓰면 두 가지 뜻이 있습니다. 첫째는 위 예문에서처럼 숫자를 하나씩 더하는 겁니다. add up, count, record 등과 비슷한 의미입니다. 선거 개표 방송에서 ‘95% of votes tallied’라는 말이 나오면 개표율이 95%라는 뜻이지요. 위 예문에서는 up을 함께 써서 스타트업 창업자 동문의 수를 모두 합한다는 뜻으로 썼습니다.숫자가 하나씩 늘어날 때마다 잊지 않고 기록한다는 의미가 있기 때문에 tally를 명사로 쓰면 동사 keep과 붙어다니는 경우가 많습니다. He kept a tally of the number of cars that passed(그는 통과하는 차량의 수를 계속 기록했다). write down과 같은 의미입니다.tally는 숫자가 딱 들어맞는다는 뜻도 있습니다. 타동사, 자동사 모두 사용하는데 자동사의 경우 뒤에 with가 주로 따라옵니다. I need to finish tallying the receipts(영수증 금액을 전부 맞춰봐야 해). The original estimate didn't tally with the final bill(처음 추정치와 최종 금액은 서로 맞지 않았어).tally는 나뭇가지나 막대기를 뜻하는 라틴어 talea에서 유래했다고 합니다. 상대방에게 빌려준 돈이 얼마인지 잊어버리지 않기 위해서 나무 막대기에 줄을 하나씩 그어서 기록했다고 하네요. talea는 큰 줄기에서 뻗어나온 작은 가지이기 때문에 잘게 잘라낸다는 의미도 있습니다. tailor(재단사), detail(세부사항)도 여기서 나온 단어들입니다.