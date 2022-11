[영어 이야기] whammy는 충격 받아 어려움에 빠진 상황 의미

whammy라는 단어는 double이나 triple과 함께 쓰는 경우가 많습니다. 두 가지나 세 가지 나쁜 일이 한꺼번에 또는 연달아 일어나는 것이지요. one-two punch란 말도 두 가지 일이 동시에 또는 연달아 충격을 주는 경우에 씁니다.

S-Oil Corp., the South Korean unit of Saudi Arabian Oil Co., will approve the much-touted 8 trillion won ($6 billion) Shaheen project to expand its petrochemical business.



S-Oil, Korea’s third-largest oil refiner, will hold a board meeting on Thursday to approve the spending plan, the largest-ever investment in the country’s refining and petrochemical industry, people familiar with the matter said on Monday.



The huge investment plan comes as Korea’s major oil refiners and importers are facing a triple whammy of challenges a softening won, increasing inflation and higher interest rates.



The Saudi Aramco unit has been striving to diversify its business portfolio away from crude refining to limit the negative impact of volatile oil prices on its profits.



As a result of the latest investment, petrochemicals would account for 25% of the company’s total sales revenue by 2030, up eight percentage points from 17% in 2021.



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

사우디아라비아 아람코를 최대주주로 두고 있는 에쓰오일이 석유화학 사업을 확장하기 위해 약 8조원을 투자하는 샤힌 프로젝트를 추진한다.업계 관계자에 따르면 한국 3위 정유사인 에쓰오일은 오는 목요일 이사회를 열고 국내 정유·석유화학업계 사상 최대 규모의 투자 안건을 승인할 계획이다.한국의 주요 정유사들이 원화 약세, 고물가, 고금리 등 이른바 ‘3중고’에 시달리고 있는 와중에 내려진 대규모 투자 결정이다.에쓰오일은 변동성이 큰 유가의 움직임에 따라 기업 이익이 출렁거리는 것을 막기 위해 정유 사업 이외로 사업 구조를 다변화하는 작업을 추진해왔다.이번 투자로 에쓰오일은 전체 매출에서 석유화학 사업이 차지하는 비중을 2021년 17%에서 2030년에는 25%까지 끌어올릴 수 있을 것으로 내다보고 있다.1980년대 영국 팝 음악의 전성기를 이끌었던 ‘Wham!’이라는 남성 듀오가 있었습니다. 지금도 매년 크리스마스 무렵만 되면 세계 어디서나 흘러나오는 노래 ‘Last Christmas’가 이들의 히트곡 중 하나지요.wham은 딱딱한 물건이 쾅 하고 부딪히거나(a solid blow), 이때 나는 큰 소리(the loud sound of a hard impact)를 말합니다. 그래서 듀오 wham!도 이름에 느낌표를 붙였네요.wham에서 파생된 whammy라는 단어는 운이 나쁜 일이 갑자기 일어나거나 어떤 충격을 받아 어려움에 빠진 상황을 뜻합니다. 특히 double이나 triple과 함께 쓰는 경우가 많습니다. 두 가지나 세 가지 나쁜 일이 한꺼번에 또는 연달아 일어나는 것이지요. 본문에서는 고환율, 고물가, 고금리 등 세 가지 어려움, 즉 삼중고가 한국의 정유회사들을 괴롭히고 있다는 의미로 a triple whammy of challenges라는 표현을 썼습니다.권투 용어에서 시작된 one-two punch란 말도 있습니다. 가령 왼손으로 먼저 잽을 날린 뒤 오른손으로 스트레이트 펀치를 연이어 날리는 식이죠. 두 가지 일이 동시에 또는 연달아 충격을 주는 경우에 씁니다. The storm is predicted to bring one-two puch--devastating winds and a deluge of rainfall(태풍이 강력한 바람과 엄청난 양의 폭우를 몰고 올 것으로 예상된다). the old one-two라고 표현하기도 합니다.