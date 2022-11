gross를 동사로 쓰면 '수익을 올리다'란 의미가 됩니다. earn과 같은 말입니다. 흔히 highest-grossing의 형태로 '가장 많은 수익을 올린'이란 뜻으로 쓰입니다. 문장 끝에 of all time과 함께 쓰일 때가 많지요.

Getty Images Bank

South Korean outdoor clothing retailer F&F Co. is expected to post 1.1 trillion won ($807 million) in sales revenue in China this year, emerging as the highest-grossing Korean brand in the world’s top consumer market.



The rosy sales prospect comes as other well-known foreign brands such as German sportswear company Adidas and its US rival Nike are struggling amid China’s COVID-19 lockdown and the rising trend in China, particularly among young people, of favoring homegrown labels.



The Korean apparel retailer, which first entered the Chinese fashion market in 2020, said it expects its annual sales from the MLB apparel business in the mainland to reach 1.1 trillion won in addition to estimated sales of 107 billion won from three Asian countries of Hong Kong, Macau and Taiwan.



Launched in 1992, F&F has rapidly grown its business with the Korean launch of two US outdoor brands - Discovery Expedition and MLB apparel - in licensing agreements.



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

한국의 아웃도어 의류회사인 F&F는 올해 중국에서 1조1000억원의 매출을 올릴 것으로 기대하고 있다. 예상대로 된다면 한국 패션회사로서는 중국 시장에서 역대 최고 실적에 해당한다.코로나19 봉쇄 조치의 여파로 나이키, 아디다스 등 유수의 해외 스포츠 브랜드마저 중국에서 고전을 면치 못하는 와중에 거둔 성적이어서 더욱 주목된다. 특히 중국의 젊은 층은 최근 들어 자국 브랜드를 선호하는 경향을 보이고 있다.F&F는 2020년 처음으로 중국에 진출했다. 이 회사 MLB 브랜드의 올해 중국 내 판매액은 1조1000억원에 달할 것으로 예상된다. 홍콩, 마카오, 대만 등 다른 아시아 지역의 올해 예상 매출은 1070억원이다.1992년 설립된 F&F는 미국의 아웃도어 브랜드인 디스커버리와 MLB 의류 판권을 한국에 들여와 빠른 성장세를 보이고 있다.gross는 모두 더한 것이라는 뜻의 ‘총(總)’으로 번역합니다. aggregate, whole, complete와 비슷한 의미입니다. gross income은 총수입, gross weight는 총무게가 되겠지요.gross를 동사로 쓰면 ‘수익을 올리다’란 의미가 됩니다. earn과 같은 말입니다. 예문에서처럼 흔히 highest-grossing의 형태로 ‘가장 많은 수익을 올린’이란 뜻으로 쓰입니다. 문장 끝에 of all time과 함께 쓰일 때가 많지요.Gone with the wind is still the highest-grossing film of all time(바람과 함께 사라지다는 역대 최고의 수입을 올린 영화 자리를 여전히 차지하고 있어). of all time은 ever나 in history로 바꿔 쓸 수도 있습니다.기업 입장에서 gross income은 대개 sales(매출)로 표현합니다. 주로 복수형으로 씁니다. revenue(수입)라고 부르기도 합니다. 여기서 각종 비용을 빼고 나면 operating profit(영업이익)이 됩니다. 다시 corporate tax(법인세) 등을 제하면 마지막으로 net profit(순이익)이 남습니다. gross의 반대말이 net인 셈이지요.가계의 gross income에서 각종 공과금이나 세금을 내고 난 뒤 실제로 쓸 수 있는 수입은 disposable income(가처분 소득)이라고 부릅니다. 마음대로 처분할(dispose) 수 있는 소득이라는 뜻입니다.gross는 명백하거나 뻔뻔한 잘못을 수식하는 형용사로도 사용됩니다. It was a gross violation of justice(그건 명백한 위법 행위였어). 역겹거나 징그러운 것을 봤을 때 소리치는 감탄사로도 쓰입니다.