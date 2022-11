일상생활에서 말이나 요구사항을 한꺼번에 쏟아낼 때 barrage를 자주 씁니다. 이른바 말폭탄 같은 것이지요.부정적인 의미로 사용될 때가 많습니다. 그래서 criticism(비난)이란 단어와도 자주 붙어다닙니다.

게티이미지뱅크

In response, South Korea fired three air-to-ground missiles from warplanes into the sea north of the disputed border. North Korea shelled a different South Korean island in 2010 and a South Korean military unit near the Demilitarized Zone in 2015, but Wednesday was the first instance of Pyongyang flying a missile south of the countries’ disputed maritime border.



South Korean authorities are analyzing whether the missile that crossed the border had gone off course or whether the flight path was intentional.



Following the barrage of missiles, North Korea fired about 100 artillery shells in the buffer zone around the disputed maritime border. South Korea’s military sent messages warning North Korea to stop firing in violation of a 2018 inter-Korean military agreement.



South Korean President Yoon Suk-yeol called an emergency meeting shortly after the launches, vowing a swift and firm response so that North Korea pays a price for its provocation.



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

이에 대응해 한국도 북방한계선 이북의 공해상으로 세 발의 공대지미사일을 발사했다. 북한은 2010년 한국의 또 다른 섬에, 2015년에는 비무장지대 인근의 한국군을 향해 각각 포격을 가한 적은 있지만 북방한계선 남쪽으로 미사일을 쏜 것은 이번이 처음이다.한국의 정보당국은 북방한계선을 넘은 미사일이 중간에 폭발했는지, 비행경로가 의도적이었는지 등을 분석하고 있다.북한은 미사일 발사에 이어 북방한계선 근처의 해상 완충구역에 약 100발의 포격도 가했다.한국군은 2018년 남북 간 맺은 군사합의 위반이라며 포격을 즉각 중단하라고 북측에 경고 메시지를 보냈다.윤석열 대통령은 북한의 미사일 발사 후 비상회의를 주재하고 북한의 도발이 분명한 대가를 치르도록 신속하고 엄정하게 대응하라고 지시했다.barrage는 프랑스어에서 유래한 군사용어입니다. 적진의 공격으로부터 동료를 보호하기 위해 적에게 엄호 사격을 동시에 집중적으로 퍼붓는 것을 뜻합니다. 포 사격을 bombard라고 하는데 이런 사격이 연속해서 이어지면 barrage가 됩니다. 예문에서는 북한이 여러 발의 미사일을 동시에 발사한 것을 the barrage of missiles라고 표현했습니다.일상생활에서는 말이나 요구사항을 한꺼번에 쏟아낼 때 barrage를 자주 씁니다. 이른바 말폭탄 같은 것이지요. There was a barrage of phone calls(전화기가 쉴 새 없이 울려댔어). The manager faced a barrage of questions after losing the game(경기에 지고 나서 감독은 질문 공세에 시달렸다).동시에 여러 발언이 빗발치는 상황에 쓰이다 보니 아무래도 부정적인 의미로 사용될 때가 많습니다. 그래서 criticism(비난)이란 단어와도 자주 붙어다닙니다. The congressman faced a barrage of criticism for his recent remarks(그 하원 의원은 최근의 발언 때문에 쏟아지는 비판에 직면했다).spree라는 단어도 비슷한 뜻을 가지고 있습니다. 갑작스럽게 특정한 행동을 과다하게 하는 경우를 뜻하는데 주로 총을 쏘거나, 물건을 사는 행위를 표현할 때 쓰입니다. There was a shooting spree in this town last year(지난해 이 마을에서 총기 난사 사건이 벌어졌어). We went on a shopping spree(우리는 신나게 쇼핑을 하며 이것저것 마구 샀지).