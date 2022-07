edge는 끝, 모서리라는 뜻으로 많이 쓰이지만 superiority(우위), advantage(이점) 등의 의미도 갖고 있습니다. give somebody an(또는 the) edge는 누구에게 우선권이나 우월한 위치를 준다는 뜻이 됩니다.

Getty Images Bank

Naver’s web browser Whale challenges global rivals



:New functions and localization services give Whale an edge in South Korea



South Korea’s homegrown web browser Whale, developed by Naver Corp., is quietly increasing its presence in the domestic market, where Google Chrome maintains its dominance.



In many other countries, Chrome, Microsoft Edge and Apple Inc.’s Safari control the web browser market. In South Korea, however, Whale boasts a higher average share than Edge in the PC and mobile internet markets with about a 10% share, according to web analytics company StatCounter. The figure compares with Whale's market share of 8.3% as of end-2020.



Naver launched a PC version of its own web browser Whale in 2017 and its mobile version in 2018. The Whale of the country’s top online portal was designed to reduce the time users spend browsing the internet. To do so, it introduced a multitasking function that splits the screen and allows users to browse two websites with a dual tab.



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

네이버의 웹 브라우저 웨일이 글로벌 경쟁자들에게 도전한다:새로운 기능과 한국 시장에 특화된 서비스가 웨일의 강점네이버가 개발한 한국의 토종 웹 브라우저 웨일이 구글 크롬이 장악하고 있는 시장에서 조용히 점유율을 높여가고 있다.대부분 나라에서 웹 브라우저 시장은 크롬과 마이크로소프트의 에지, 애플의 사파리 등이 장악하고 있다. 하지만 웹 분석회사 스탯카운터에 따르면 한국의 PC·모바일 브라우저 시장에서 웨일은 약 10%의 점유율을 차지하며 마이크로소프트의 에지를 따돌렸다. 2020년 말만 해도 웨일의 점유율은 8.3%였다.네이버는 자체 웹 브라우저인 웨일을 2017년 PC용으로 선보인 데 이어 2018년에는 모바일 버전도 내놨다. 한국 1위 포털인 네이버가 만든 웨일은 이용자가 인터넷을 사용할 때 드는 시간을 줄이도록 설계됐다. 이를 위해 화면을 둘로 나누고 각각의 화면에서 웹 사이트를 검색하는 멀티태스킹이 가능하도록 듀얼 탭 기능을 도입했다.주요국의 웹 브라우저 시장을 구글, 마이크로소프트, 애플 등 글로벌 기업이 싹쓸이하고 있는 데 비해 한국에서는 토종 브라우저가 선전을 펼치고 있다는 내용의 글입니다.부제에 나오는 give an edge가 오늘 살펴볼 표현입니다. edge는 끝, 모서리라는 뜻으로 많이 쓰이지만 superiority(우위), advantage(이점) 등의 의미도 갖고 있습니다. 예문처럼 give somebody an(또는 the) edge는 누구에게 우선권이나 우월한 위치를 준다는 뜻이 됩니다.어떤 분야나 대상에서 우월함을 표현하려면 edge 뒤에 전치사 on을 쓰면 됩니다. This seminar will give you an edge on the competition.(네가 이 세미나에 참가하면 경쟁에서 유리해질 거야.)the upper hand(주도권)도 자주 쓰는 표현입니다. I won’t let them get the upper hand.(난 그들이 주도권을 갖도록 내버려두지 않을 거야.)주도적인 위치에 있는 것을 운전석(driver’s seat)에 비유한 표현도 재미있습니다. Just remember you are in the driver’s seat.(운전석에 앉아 있는 건 너라는 걸 기억해.) 운전석에서 자동차 핸들을 쥐고 있으니 자기 마음대로 할 수 있다는 뜻이지요. 경쟁에서 이긴 승리자는 속어로 top dog이라고 합니다. 제일 높은 자리에서 주도권을 가진 사람이란 의미입니다.