[영어 이야기] 돈을 버는 건 make money, 큰돈을 버는 건 rake in

Mirae Asset Venture Investment Co. is forecast to rake in more than 400 billion won($325 million) for its investment in Moloco Inc.



Mirae Asset poured 13 billion won into the artificial intelligence-powered mobile ad solutions provider and expects to enjoy more than 400 billion won worth of profit from valuation.



The venture capital arm of the Mirae Asset Financial Group has been discovering leading startups in the United States, Europe, and Asia since four years ago.



Three startups that the VC has invested at their early stages have risen to the ranks of unicorns or private companies worth $1 billion or more.



Moloco has a post-money valuation in the range of $1 billion to $10 billion as of Aug. 17, 2021, based on calculations by PrivCo.



The startup has raised a total of $192 million in funding over 6 rounds, according to CrunchBase. Their latest funding was raised on Aug 17, 2021 from a Series C round.



박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

미래에셋그룹 벤처캐피털(VC)인 미래에셋벤처투자가 몰로코에 투자해 4000억원 이상의 평가이익을 올릴 것으로 전망된다. 몰로코는 미국의 인공지능(AI) 기반 광고 솔루션 기업이다. 미래에셋은 이 회사에 130억원을 투자해 4000억원 넘는 평가차익을 거둘 것으로 예상된다.미래에셋벤처투자는 약 4년 전부터 미국, 유럽, 아시아 등에서 우량 스타트업을 발굴해왔다. 미래에셋벤처투자가 자금을 댄 초기 기업이 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 스타트업)으로 성장한 사례는 몰로코를 포함해 세 곳에 달한다.비상장사 리서치 전문기업인 프리브코에 따르면 몰로코의 기업 가치는 2021년 8월 기준으로 10억달러에서 최대 100억달러에 달한다. 크런치베이스에 따르면 몰로코는 최근 여섯 차례에 걸쳐 총 1억9200만달러의 투자금을 유치했다. 가장 최근에 받은 자금은 2021년 8월의 시리즈C 투자였다.미래에셋금융그룹이 미국 스타트업에 초기 투자했다가 말 그대로 ‘대박’을 터뜨렸다는 기사가 오늘의 예문입니다. ‘큰돈을 벌었다’는 걸 갈퀴(rake)라는 단어를 동사로 사용해 rake in이라고 표현했네요. 갈퀴로 낙엽을 쓸어담듯 돈을 모았다는 얘기니 큰돈을 벌었다는 것이 상상이 되죠.돈을 번다고 말할 때 가장 흔히 쓰는 표현은 make money 또는 make a fortune입니다. 이런 수준을 넘어서 상당히 큰돈을 벌어들일 때 rake in을 사용합니다. make a lot of money인 셈이죠. 금액을 표시하지 않고 대명사 it만 써서 rake it in이라고 표현하기도 합니다.make a mint 또는 make a mint of money라는 관용어도 있습니다. mint는 돈을 찍어내는 화폐 주조국을 말합니다. 우리나라의 조폐공사 같은 곳이지요. 돈을 찍어내듯이 떼돈을 벌어들인다는 뜻으로 쓰입니다.비슷한 말로 make a killing도 있습니다. 갑자기 큰돈을 벌어들인다는 뜻인데, 뉘앙스는 조금 다릅니다. 위에서 봤던 rake in이나 make a mint와 비교하면 짧은 시간에 큰 힘을 들이지 않고 갑자기 큰돈을 손에 쥐게 됐다는 의미가 강합니다. 상대적으로 부정적인 느낌이 나지요.주어를 사람이 아니라 돈으로 할 경우에는 roll in이라는 표현도 있습니다. 말 그대로 큰돈이 굴러들어오는 상황을 뜻합니다. rake in이 큰돈을 벌어들이는 것이라면 rake out은 뭘까요. 갈퀴질을 해서 무더기 속에서 원하는 것을 찾아내는 걸 뜻합니다.