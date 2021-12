Getty Images bank

The initial response to flood damage was to try to ‘control’ floods through structural means such as dams or embankments. It was found through experience that these efforts were ineffective or even harmful. Without going into the matter in detail it can be said that while dams may moderate flood flows to a limited extent under normal conditions (provided they are planned and operated for that purpose among others), they may aggravate the position if (in the absence of a flood cushion) water has to be suddenly released in the interest of the safety of structures. As for embankments, there is serious doubt about their efficacy as flood-control measures.



《Governance of Water 》중에서



해설

박동우 한국방송통신대학 영어영문학과 교수

홍수 피해에 대한 초기의 대응은 댐이나 둑과 같은 구조적 수단을 통해 홍수를 ‘통제’하려고 노력하는 것이었다. 이러한 노력은 효과적이지 않거나 심지어 해롭다는 것이 경험을 통해 밝혀졌다.그 문제에 대해 자세히 조사하지 않아도 비록 댐이 정상적인 조건에서 제한된 정도로 (그것들이 그 목적을 위해 계획되고 작동되는 경우에만) 홍수 유출을 완화시킬 수 있지만, 만약 (홍수 완충물이 없는 상태에서) 구조물의 안전을 위해 물이 갑자기 방류된다면 그것들은 상황을 악화시킬 수 있다고 할 수 있다. 둑의 경우, 홍수 통제 수단으로서의 효능에 대한 심각한 의심이 든다.한 문장 안에 독립적인 두 개의 절(clause)이 있을 경우, 이 두 절을 연결해주는 요소가 필요합니다. 영어에는 이러한 요소들이 다양하게 존재하는데, 그중 영어를 배우는 학생들이 해석을 하거나 작문을 하는 데 정말 필요한 while에 대해 알아보려고 합니다.우리는 while을 ‘-하는 동안’, ‘-인 반면에’의 의미를 갖고 있다고 알고 있습니다. “John arrived while I was having lunch”는 “내가 점심을 먹는 동안 존이 도착했다”는 의미로 while이 ‘-하는 동안’으로 해석됩니다. 그리고 “While Mary’s younger brother is very good at music, her younger sister is not”은 “메리의 남동생은 음악을 잘하는 반면에 그녀의 여동생은 잘하지 못한다”는 의미로, while이 ‘-인 반면에’라는 의미로 해석됩니다. 그런데 while은 본문에서와 같이 ‘비록 -이지만’이라는 또 다른 의미를 가질 수 있습니다. 다음의 예를 보도록 하죠.“While he was willing to help them, he did not have much time available”이라는 문장은 “비록 그는 그들을 도울 의향이 있었으나 그는 시간이 없었다”는 의미를 가지게 됩니다. 이때 while은 although와 비슷한 의미를 전달하는데, 중요한 것은 문장의 처음에 위치해야 이러한 의미를 전달할 수 있다는 것입니다. 만약 “He did not have much time available, while he was willing to help them”이라고 하면 while은 although의 의미를 잃어버리게 되고, 이상한 의미의 문장이 되고 맙니다.본문에서 사용된 또 다른 접속사로는 provided가 있습니다. provided라고 하면 provide의 과거형, 또는 과거 분사형으로 알고 있지만 provided는 상황에 따라 only if와 같이 ‘-인 경우에만’이라는 의미를 가질 수 있습니다.예를 들어, “Provided (that) he studies hard, he will pass the exam”이라고 하면 “그가 열심히 공부하는 경우에만 그는 시험에 합격할 수 있을 것이다”라는 의미를 갖게 됩니다. 이때, provided 대신에 providing을 사용해도 동일한 의미를 갖습니다.