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[해설]

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① 빵 가격 하락 - 오렌지 가격 상승② 빵 가격 하락 - 오렌지 거래량 증가③ 빵 거래량 증가 - 오렌지 가격 하락④ 빵 거래량 감소 - 오렌지 가격 상승⑤ 빵 거래량 불변 - 오렌지 거래량 감소새로운 사과 재배법으로 사과의 생산성이 향상되면 사과 생산 비용이 감소하고 공급이 증가한다. 이에 따라 사과 가격이 하락하면 사과를 원료로 하는 사과잼의 생산 비용도 감소해 사과잼 공급이 증가하고 가격은 하락한다. 사과잼 가격이 하락하면 함께 소비되는 보완재인 빵의 수요가 증가해 빵의 가격은 상승하고 거래량은 증가한다. 반면 사과 가격이 하락하면 대체재인 오렌지의 수요는 감소한다. 이에 따라 오렌지의 가격은 하락하고 거래량은 감소한다. 정답 ③① 양적완화② 통화선물③ 통화옵션④ 통화승수⑤ 통화스와프통화스와프(Currency Swap)는 통화를 교환(Swap)한다는 뜻으로, 서로 다른 통화를 미리 약정된 조건에 따라 일정 시점에 상호 교환하는 외환 거래다. 기업은 물론 국가도 환율과 금리 변동에 따른 위험을 줄이거나 외화 유동성을 확보하기 위해 활용한다. 국가 간 통화스와프는 주로 중앙은행 사이에서 체결되며, 외환시장 불안이 발생했을 때 필요한 외화를 안정적으로 공급받는 역할을 한다. 예를 들어 한국과 미국 간에 통화스와프 계약이 체결되면 양국은 필요할 때 자국 통화를 상대방 중앙은행에 맡기고 그에 상응하는 외화를 빌려 와 사용할 수 있다. 이를 통해 외화 부족에 대한 우려를 낮추고 금융시장 안정에 도움을 줄 수 있다. 정답 ⑤① N② S③ J④ V⑤ D한 국가가 무역수지 흑자를 더 늘리거나 적자를 개선하기 위해 환율상승(자국 화폐가치 하락)을 유도할 수 있다. 하지만 예상과 달리 무역수지가 오히려 악화하다가 상당한 시간이 지나서야 개선되기 시작하는 현상을 ‘J-커브 효과’라고 한다. 환율 상승과 그에 따른 무역수지의 변화가 알파벳 J자 모양과 비슷해서 붙은 이름이다. J-커브 효과가 발생하는 이유는 환율이 상승하더라도 기존 계약 등의 영향으로 수출입 물량과 가격 조정에 일정한 시간이 걸리기 때문이다. 정답 ③