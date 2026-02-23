[국가공인 경제이해력 검증시험 맛보기] 국내총생산

[문제]

벤처기업은 아이디어로 창업하지만, 사업화 과정에서 자금난을 겪는 경우가 많다. 특히 시제품 개발 이후 양산과 시장 진입 단계에서는 특허 등록, 설비 투자 등으로 많은 자금이 필요하지만, 이미 자금이 고갈된 경우가 많다. 이에 따라 창업 후 3~7년 차에 벤처기업이 겪는 위기를 ( A )라고 한다.

① ㉠-한 국가의 국경 안에서 자국민이 생산한 것만 포함한다.② ㉡-작년에 생산된 자동차는 올해 거래되더라도 올해 GDP에는 포함되지 않는다.③ ㉢-서비스는 제외하고 유형의 재화만 포함한다.④ ㉣-집에서 직접 재배하여 소비한 채소도 시장가격으로 계산해 포함한다.⑤ ㉤-인구가 많은 국가일수록 평균소득 수준이 높다.국내총생산(GDP)이란 한 나라의 국경 안에서 가계·기업·정부 등 경제 주체가 일정 기간 생산한 재화·서비스의 가치를 시장가격으로 모두 합한 것이다. 최종 생산물의 가치를 모두 더해 계산할 수도 있고, 각 생산 단계에서 새로 창출된 부가가치를 더해 구할 수도 있다. 해당 연도에 생산돼 아직 판매되지 않은 재고 상품은 GDP에 포함되지만, 중간재는 포함되지 않는다. GDP는 시장에서 거래되는 가격으로 평가하므로 원칙적으로 시장에서 거래되는 것만 포함된다. 작년에 생산된 제품은 이미 그해 GDP에 포함되므로, 올해 거래되더라도 올해 GDP에는 포함되지 않는다. 정답 ②① 뱅크런② 시스템 위기③ 데스 밸리④ 유동성 함정⑤ 어닝서프라이즈데스 밸리(death valley)란 신생 벤처기업이 사업화 과정에서 자금난, 시장 진입 실패, 운영상의 어려움 등으로 인해 사업 지속에 큰 위기를 겪는 시기를 뜻한다. 보통 창업 후 3~7년 차에 나타난다. 이 용어는 기업이 자생력을 갖추기 전에 직면하는 가장 어려운 시기를 비유적으로 표현한 것이다. 뱅크런(bank run)이란 은행의 대규모 예금 인출 사태를 말한다. 정답 ③① 콘탱고② 베이시스③ 포이즌 필④ 왝더독⑤ 황금낙하산왝더독(wag the dog) 현상은 ‘꼬리가 개의 몸통을 흔든다’는 뜻으로, 주객이 전도되는 현상이다. 주식시장에서는 선물(꼬리)이 현물(몸통)시장을 좌지우지하는 현상을 말한다. 금융에서 선물거래란 주식·채권·원자재 등 기초자산의 현물시장에서 발생할 수 있는 미래의 가격 변동 위험을 줄이기 위해 생겨난 거래다. 따라서 현물시장이 몸통이고 선물시장이 꼬리인 셈이다. 보통 현물시장에서 주가가 앞으로 오를지 내릴지에 대한 예상을 바탕으로 선물거래가 이뤄진다. 그런데 선물시장 규모가 커지기 시작하면서 이제는 몸통인 현물시장을 뒤흔드는 현상이 나타나는데, 이를 왝더독 현상으로 설명할 수 있다. 정답 ④