[문제] 가격하한제를 시행했다고 가정하자. 이와 관련한 설명 중 옳지 않은 것은?



① 재화의 초과공급이 발생한다.

② 시장 거래량이 이전보다 줄어든다.

③ 가격하한제를 시행하면 사회적 후생은 증가한다.

④ 가격은 시장균형가격보다 높은 수준에서 설정돼 있다.

⑤ 가격하한제가 노동시장에 적용되면 비자발적 실업이 발생한다.



[해설] 가격하한제는 ‘최저가격제’라고도 한다. 최저가격제는 재화의 가격이 일정 수준 이하로 떨어지지 않도록 하여 공급자를 보호하기 위한 제도이며, 대표적 사례가 최저임금제다. 최저가격은 시장균형가격보다 높은 수준에서 설정되어야 정책의 효과가 나타난다. 가격이 시장균형가격보다 높게 설정되면, 초과공급이 발생한다. 이에 따라 시장 거래량은 이전보다 줄어들고 사회적 후생손실이 발생한다. 노동시장에 최저임금제를 적용하면 노동의 초과공급으로 비자발적 실업이 발생한다. 정답 ③



[문제] 달러화 대비 원화 환율이 상승하는 요인을 고르면?(단, 다른 조건은 일정하다고 가정하고, 국제 거래는 미국 달러화로 결제한다)



① 한국은행의 기준금리 인상

② 내국인의 해외여행 수요 증가

③ 외국인 주식투자 자금의 국내 유입 증가

④ 정부의 외환시장 개입으로 미국 달러화 매도

⑤ 국내 수출기업이 벌어들인 달러화를 국내에서 원화로 환전



[해설] 달러화 대비 원화 환율이 상승한다는 것은 원화 가치의 하락을, 환율이 하락한다는 것은 원화 가치의 상승을 의미한다. 외국인 투자자의 국내 주식 매수가 증가하면 달러화가 국내로 유입되고 이를 원화로 바꾸려는 수요가 증가해 환율은 하락한다. 한국은행이 기준금리를 인상하면 금리 차를 이용한 외국인 자금이 국내로 유입되어 환율이 하락한다. 정부가 외환시장에 달러화를 매도하거나 국내 수출기업이 벌어들인 달러화를 원화로 환전하면 외환시장에서 달러화 공급이 늘어나 환율이 하락한다. 반면, 내국인의 해외여행 수요가 증가하면 달러화 수요가 늘어나 환율이 상승한다. 정답 ②



[문제] 이는 재무적 독립을 이루고 조기 은퇴를 목표로 하는 사람들을 지칭하는 용어다. 40대 전후로 은퇴하는 것을 목표로, 소비를 극단적으로 줄여 소득의 70~80%를 저축하는 2030세대를 가리킨다. 이들은 글로벌 금융위기 등 경제 위기를 겪으면서 다른 세대보다 저축 성향이 높다는 특징이 있다. 이들을 무엇이라 부르는가?



① 파이어족 ② 니트족 ③ 딩크족

④ 프리터족 ⑤ 오렌지족



[해설] 파이어족(FIRE)은 ‘경제적으로 자립해 일찍 은퇴한다(Financial Independence, Retire Early)’는 의미다. 이들은 일반적인 은퇴 시기보다 이른 40대 전후의 조기 은퇴를 목표로, 사회생활을 시작한 뒤부터 소비를 줄이고 소득의 70~80%를 저축하는 등 높은 저축률을 유지한다. 이는 2008년 글로벌 금융위기 이후 미국을 중심으로 확산했다. 정답 ①



여러분이 대한민국의 미래입니다 ! 삼성이 생글생글을 응원합니다 !