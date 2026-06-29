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[문제]

[해설]

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[해설]

① 가계의 근로 및 재산소득 감소② 이 재화에 대한 소비자의 선호 증가③ 이 재화를 생산하는 일부 공장의 파산④ 이 재화와 대체 관계에 있는 재화의 가격 상승⑤ 이 재화를 생산하는 데 필요한 원자재 가격 상승완전경쟁시장에서 재화의 가격은 수요가 증가하거나 공급이 감소하면 상승한다. 해당 재화에 대한 소비자 선호 증가와 대체재 가격 상승은 해당 재화의 수요를 증가시키는 요인이다. 이에 따라 수요곡선이 우측으로 이동해 가격이 상승한다. 또한 일부 공장의 파산과 원자재 가격의 상승은 공급이 감소하는 요인이다. 이에 따라 공급곡선이 좌측으로 이동해 가격이 상승한다. 반면 가계의 근로 및 재산소득이 감소하면 소비자의 구매력이 줄어들어 해당 재화의 수요가 감소한다. 이에 따라 수요곡선이 좌측으로 이동하고 가격은 하락한다. 정답 ①① 유량(flow) 변수다.② 상품수지는 자본수지에 속한다.③ 서비스수지는 경상수지에 속한다.④ 무상원조는 경상수지의 이전소득수지에 속한다.⑤ 국제수지표는 경상수지, 자본수지, 금융계정, 오차 및 누락으로 구성된다.국제수지는 일정 기간 한 나라와 외국 사이에 이루어진 모든 경제적 거래를 기록한 것으로 유량(flow) 변수다. 국제수지표는 경상수지, 자본수지, 금융계정, 오차 및 누락으로 구성된다. 경상수지는 국가 간 상품과 서비스의 거래, 소득의 수취와 지급 등을 기록하는 항목이다. 경상수지는 상품수지, 서비스수지, 본원소득수지, 이전소득수지로 구성된다. 본원소득수지는 임금이나 투자에 대한 대가로 받은 배당금과 이자 등의 차액을 의미한다. 이전소득수지는 정부의 무상원조와 같이 대가 없이 이뤄진 거래를 기록하는 항목이다. 한편 상품수지는 재화의 수출과 수입에 따른 거래를 기록하는 항목으로 경상수지에 속한다. 정답 ②① 블루오션② 사이버불링③ 크립토 윈터④ 다크패턴⑤ 블랙컨슈머다크패턴은 소비자의 착각이나 실수를 유도해 원하지 않는 구매나 결제를 하게 만들 목적으로 온라인 업체가 의도적으로 설계한 사용자 인터페이스(UI)를 말한다. 소비자를 속여 이득을 얻는 일종의 눈속임 상술로, 회원 탈퇴 버튼을 찾기 어렵게 만들거나 자동 결제를 기본으로 설정해두는 사례가 대표적이다. 원하지 않는 상품을 장바구니에 자동으로 추가하거나 유료 서비스 가입을 유도하는 방식으로 사용하기도 한다. 소비자는 자신도 모르는 사이 불필요한 지출을 할 수 있다. 정답 ④