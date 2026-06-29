[경제야 놀자] 쉽게 번 돈, 쉽게 나가는 이유…'심리적 계좌'

용돈은 아껴 써야 하는 돈

주운 돈은 쉽게 써도 되는 돈

두 가지 모두 같은 돈이지만

마음속에선 다르게 취급



"돈의 가치는 같다" 생각하면

비합리적 결정 피할 수 있어

쉽게 번 돈은 쉽게 나간다

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백화점이 할인 대신 상품권 주는 이유

모든 돈은 똑같은 돈이다!

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유승호 한국경제신문 기자

길을 걷다가 5만원짜리 지폐 한 장을 주웠다. 이 돈으로 무엇을 할까. 친구들에게 한턱 낼까, 평소 사고 싶었던 물건을 살까. 사람마다 다르겠지만, ‘공돈’이 생겼다는 생각에 쉽게 써 버릴 가능성이 크다. 따지고 보면 이상하다. 길에서 주운 돈 5만원이나 부모님이 주신 용돈 5만원이나 힘들게 일해서 번 돈 5만원이나 똑같은 5만원이다. 그런데 많은 사람이 뜻밖의 돈이 생기면 평소 소비 습관보다 헤프게 쓰는 경향이 있다.쉽게 얻은 돈을 과감하게 쓰는 것은 우리가 마음속에서 ‘어렵게 얻은 돈’과 ‘쉽게 얻은 돈’에 각각 다른 ‘이름표’를 붙이기 때문이다. 부모님이 주신 용돈은 아껴 써야 하는 돈, 길에서 주운 돈은 아무렇게나 써도 되는 돈으로 인식한다는 얘기다.이처럼 돈을 출처나 용도에 따라 다르게 취급하는 것을 ‘심리적 계좌(mental accounting)’라고 한다. 행동경제학의 대가로 노벨 경제학상을 받은 리처드 세일러 미국 시카고대 석좌교수가 창안한 개념이다. 세일러 교수는 기업이 예산을 인건비, 연구개발비, 마케팅비 등으로 나눠 지출하듯 사람도 마음속에서 출처와 용도별로 돈에 칸막이를 쳐놓는다고 분석했다.심리적 계좌 이론은 ‘쉽게 번 돈은 쉽게 나간다’는 속설을 뒷받침한다. 길에서 돈을 주웠거나 옷장을 정리하다가 외투 주머니에서 돈을 발견했을 때 우리는 그 돈을 마음속 ‘공돈’이라는 계좌에 넣고, 계획에 없던 외식을 하거나 별로 필요하지도 않은 물건을 사는 데 쓸 가능성이 크다.비슷한 예로 주식투자에서 수익을 낸 사람은 그 돈으로 보다 위험한 투자에 나선다는 연구 결과도 있다. 이런 것을 ‘하우스 머니 효과’라고 한다. 하우스 머니란 도박장(하우스)에서 번 돈을 말한다. 도박으로 딴 돈은 더 위험한 도박에 걸었다가 날려도 괜찮은 돈으로 인식하는 셈이다.심리적 계좌는 종종 우리를 비합리적 결정으로 이끈다. 성인 중 적지 않은 사람이 예금과 대출을 동시에 갖고 있다. 일반적으로 대출금리는 예금금리보다 높다. 따라서 예금할 돈이 있으면 그 돈으로 대출을 갚는 것이 재무적으로 유리하다. 하지만 여전히 사람들은 대출을 놔둔 채 결혼 비용, 자녀 교육비, 노후 자금 등의 명목으로 예금을 한다. 높은 이자를 부담할지언정 결혼 비용, 자녀 교육비, 노후 자금을 건드리고 싶지는 않은 것이다.물건값을 현금으로 낼 때와 신용카드로 지불할 때도 서로 다른 심리적 계좌가 작동한다. MIT 슬론경영대학원의 드라젠 프렐렉 교수와 덩컨 시메스터 교수는 미국 프로농구(NBA) 경기 입장권 경매 실험을 했다. 참가자들을 두 그룹으로 나눠 한 그룹은 낙찰받으면 현금을 내도록 했고, 다른 한 그룹은 카드로 결제하게 했다. 실험 결과 카드로 결제하기로 한 그룹은 현금 그룹보다 평균 2.1배 높은 가격을 써냈다. 현금을 쓸 때보다 카드를 쓸 때 지출에 덜 민감해져 과소비할 가능성이 높다는 뜻이다.기업들은 소비자의 심리적 계좌를 마케팅에 활용한다. 백화점에서는 100만원어치를 구입한 고객에게 10만원을 바로 할인해주기보다 그 백화점에서만 쓸 수 있는 10만원짜리 상품권을 주는 마케팅을 많이 한다. 고객 마음속 ‘공돈 계좌’에 10만원을 꽂아줘 추가 구매를 유도하는 것이다.심리적 계좌로 인한 오류를 피하려면 어떻게 해야 할까. 일단 모든 돈은 출처와 용도에 상관없이 똑같은 돈이라고 생각해야 한다. 길에서 주운 돈도 부모님이 주신 용돈과 마찬가지로 소중한 돈이라는 점을 떠올리면 함부로 쓰기 전에 한 번 더 고민하게 될 것이다. 당장 지갑에서 빠져나가는 현금이나 한 달 뒤 계좌에서 빠져나가는 신용카드 대금이나 똑같은 돈이다. 이 점을 기억하면 카드를 마구 긁는 일을 막을 수 있다.재테크 방법으로 많이 거론되는 ‘통장 나누기’는 심리적 계좌를 역이용한 것이다. 투자 통장, 소비 통장, 비상금 통장 등으로 분리한 뒤 소비 통장의 잔액 범위에서만 돈을 쓰고, 투자 통장과 비상금 통장에 있는 돈은 건드리지 않는다면, 소비를 억제하고 자산을 늘리는 데 도움이 된다.1. 심리적 계좌란 무엇인지 설명해 보자.2. 생활 속에서 경험한 심리적 계좌에 대해 얘기해 보자.3. 심리적 계좌로 인한 오류를 피하려면 어떻게 해야 할까?