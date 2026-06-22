[문제] 기업의 이윤과 관련한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 이윤은 기업의 경영 성과를 보여주는 지표이기도 하다.

② 이윤은 기업의 투자와 고용을 위한 재원이 되기도 한다.

③ 이윤에 대한 지나친 과세는 생산활동을 위축시킬 수 있다.

④ 기업의 이윤은 사회 구성원 모두에게 균등하게 분배해야 한다.

⑤ 지나친 경쟁 상황에서는 기업이 일시적으로 손실을 보기도 한다.



[해설] 기업은 상품과 서비스를 생산·판매하는 과정에서 수익을 창출하고, 임금·이자·원재료비 등 각종 비용을 지급한 뒤 남은 소득을 이윤으로 얻는다. 따라서 이윤은 기업의 경영 성과를 보여주는 중요한 지표로 활용되며, 기업의 투자와 고용, 연구·개발 활동의 재원이 되기도 한다. 또한 이윤에 대한 지나친 과세는 기업의 생산 및 투자 의욕을 위축시킬 수 있다. 경쟁이 치열한 시장에서는 기업이 일시적으로 손실을 감수하며 경쟁에 나서기도 한다. 한편 기업의 이윤은 기업 활동의 성과에 대한 대가로 이해되며, 이를 사회 구성원 모두가 균등하게 나눠 가져야 할 몫으로 보지 않는다. 정답 ④



[문제] A국 정부의 재정적자가 늘었음에도 국채 발행을 늘려 지출을 확대할 때 나타나는 현상이 아닌 것은?



① 물가가 상승한다.

② 민간투자가 감소한다.

③ 정부저축이 감소한다.

④ 시중 이자율이 하락한다.

⑤ 국채시장에서 국채 가격이 하락한다.



[해설] 정부의 재정적자 상태는 수입보다 지출이 많아서 나타나는 현상이다. 따라서 재정적자가 발생한 정부는 조세수입만으로 지출을 충당하기 어려워 국채를 발행함으로써 재원을 마련하기도 한다. 국채 발행이 늘어나면 국채 공급이 증가해 국채 가격은 하락하고 국채금리는 상승한다. 이에 따라 시중 이자율도 함께 상승해 민간의 투자와 소비가 위축되는 구축효과가 나타날 수 있다. 또한 세수가 충분하지 않은 상태에서 지출이 늘어나면 정부저축은 감소한다. 한편 정부 지출 증가는 경제 전체의 총수요를 증가시키는 효과가 있어 물가상승 요인으로 작용할 수 있다. 정답 ④



[문제] 국제통화기금(IMF)이 회원국의 필요에 따라 국제결제를 보충하기 위한 준비자산이다. 회원국이 보유하면 외환보유액으로 인정되며 특별인출권이라고 불리는 이것의 영어 약자는?



① ESG ② SDR ③ CDS ④ MBS ⑤ LBO



[해설] 특별인출권(Special Drawing Right, SDR)은 국제통화기금(IMF)이 회원국의 국제 유동성 부족에 대비해 배분하는 국제 준비자산이다. 일반적으로 IMF 회원국의 출자 비율에 따라 배분된다. SDR은 금이나 달러 등의 준비자산을 보완하는 제3의 국제 준비자산으로, IMF와 각국 정부·중앙은행 간 거래에 사용된다. SDR 보유 국가는 이를 다른 회원국으로부터 달러와 유로 등 교환성 통화와 맞바꿀 수 있으며, 금 등과 함께 외환보유액에 포함된다. LBO(Leveraged Buyout)는 차입매수를 의미하며, 인수 대상 기업의 자산이나 미래 현금흐름을 담보로 자금을 빌려 기업을 인수하는 방식이다. 정답 ②