호텔 스위트룸을 가리킬 때는 room을 붙이지 않고 suite라고 해야 합니다. suite는 여러 개의 방이나 물건, 작품 등이 하나로 이어진 ‘묶음 세트’를 의미합니다. 호텔에 있는 a suite도 침실과 욕실만 있는 객실이 아니라 침실과 거실, 때로는 작은 주방까지 연결된 객실을 뜻합니다.

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At last, I found one door at the top of the stairway. It was not really locked. I was now in a wing of the castle further to the right than the rooms I knew.



From the windows I could see that the suite of rooms lay along to the south of the castle. The windows of the end room look out both west and south. The castle was built on the corner of a great rock.



I lay quiet, looking out from under my eyelashes. The fair girl advanced and bent over me.



Sweet it was in one sense, honey-sweet, but with a bitter underlying the sweet, a bitter offensiveness, as one smells in blood.



I was afraid to raise my eyelids, but looked out and saw perfectly under the lashes.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

마침내 나는 계단 맨 위에서 문 하나를 발견했다. 그 문은 사실 잠겨 있지 않았다. 나는 이제 내가 알고 있던 방들보다 더 오른쪽에 있는 성의 한쪽 건물 안에 있었다.창문을 통해 보니, 여러 방이 이어진 스위트룸은 성의 남쪽을 따라 놓여 있었다. 맨 끝 방의 창문들은 서쪽과 남쪽을 모두 향하고 있었다. 성은 거대한 바위의 모서리 위에 세워져 있었다.나는 속눈썹 아래로 밖을 바라보며 조용히 누워 있었다. 그 아름다운 여인이 내게 다가와 몸을 숙였다. 어떤 의미에서는 그것은 달콤했다. 꿀처럼 달콤했지만, 그 달콤함 밑에는 피 냄새에서 느껴지는 듯한 씁쓸한 불쾌감이 깔려 있었다.나는 눈꺼풀을 들어 올리기가 두려웠지만, 속눈썹 아래로 밖을 내다보며 모든 것을 또렷이 볼 수 있었다.출처: 브램 스토커의 소설 <드라큘라>위 예문은 아일랜드 작가 브램 스토커가 1897년 발표한 소설 <드라큘라>에 나오는 한 장면입니다. 영국의 젊은 변호사 사무원인 주인공 조너선 하커가 처음에는 손님으로 초대받은 줄 알았지만, 자신이 드라큘라 백작(Count Dracula)의 성에 갇혀 있다는 사실을 알고, 성안을 몰래 살펴보다가 겪는 장면을 묘사한 것입니다.예문에 suite와 sweet라는 단어가 나옵니다. 두 단어는 모두 발음이 ‘스위트’로 같아 헷갈리기 쉽습니다. Sweet에 ‘달콤한’ ‘기분 좋은’이라는 의미가 담겨 있어 호텔에서 크고 좋은 방을 뜻하는 ‘스위트룸’을 흔히 sweet room이라고 착각하기 쉽습니다.하지만 호텔의 스위트룸은 suite라고 해야 합니다. Suite는 여러 개의 방이나 물건, 작품 등이 하나로 이어진 ‘묶음’ ‘세트’를 의미합니다. 호텔에 있는 a suite도 침실과 욕실만 있는 객실이 아니라 침실과 거실, 때로는 작은 주방까지 연결된 객실을 의미합니다. 예문에 나온 the suite of rooms는 성안에 있는 여러 방이 서로 이어져 있는 공간을 묘사했습니다.또 주의할 점은 스위트룸은 suite room이라고 표현하지 않습니다. Room을 붙이지 않고, a hotel suite, a suite in a hotel, 또는 예문처럼 a suite of rooms이라고 표현합니다. 그래서 “호텔 스위트룸에 묵었다”라고 말할 때 We stayed in a hotel suite during the holiday 또는 We stayed in a suite at the hotel이라고 표현합니다. 반대로 We stayed in a sweet room이라고 하면 ‘아늑하고 멋진 방에 묵었다’는 의미가 됩니다.이 외에도 suite는 ‘한 묶음’ ‘세트’라는 뜻으로 다양하게 쓰입니다. A kitchen suite는 부엌에서 사용하는 가구나 가전제품의 세트를 가리키고, a bedroom suite는 침대나 옷장처럼 침실에 놓는 가구 세트, a living room suite 역시 거실에 놓는 소파·의자·테이블 등의 가구 세트를 의미합니다.Sweet는 초콜릿처럼 단맛을 나타낼 때뿐 아니라 사람의 행동이나 말투가 다정할 때도 사용합니다. You brought me water? That was sweet of you(물을 가져다줬다고요? 정말 친절하시네요).