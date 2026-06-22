과탐 버리고 사탐으로 도망친 분들 주목📢 이 대학은 불이익 '0' [대입전략]

논술전형의 수시 최저 반영 등

자연계 ‘사탐런’의 나비효과

주요 대학 자연계 대부분 사탐 인정하지만…

임성호 종로학원 대표이사

2027학년도 연세대, 고려대 등 주요 10개 대학 중 수능 전에 논술전형을 실시하는 대학은 연세대, 서울시립대, 중앙대 3개 대학이다. 연세대는 논술전형 288명, 전 모집 단위 선발을 수능 전에 실시한다. 서울시립대는 자연계 전 학과 88명, 중앙대는 고3생만 지원 가능한 전형을 86명 신설했다.이 밖에 고려대, 성균관대, 서강대, 한양대, 경희대, 이화여대, 한국외대는 수능 후에 논술을 실시한다. 중앙대는 수능 전·후로 분리해 논술전형을 실시하고, 서울시립대는 자연계 학과에서만 수능 전에 실시하고 인문계 학과는 논술전형 선발이 없다. 수능 전에 실시하는 연세대·서울시립대·중앙대 논술(창의형)은 수시 수능최저가 없고, 수능 후에 실시하는 나머지 대학들은 수능최저를 요구한다.2027학년도에는 자연계 학생들이 사탐 과목을 선택해 응시하는 ‘사탐런’ 현상이 지난해보다 강도 높게 나타날 것으로 예상된다. 논술전형의 탐구 과목에서 2과목 모두를 요구하는 수시 수능최저 전형과 1과목만 요구하는 전형이 있다. 2과목 중 1과목의 시험을 못 봤을 경우 다른 1과목에서 수능최저를 대체할 수 있기 때문에 논술전형 지원 대학 선택에는 중요 변수다.논술전형에서 탐구 과목 1과목이 반영되는 대학은 고려대, 서강대, 한양대(의예과는 제외), 중앙대(의예과는 제외), 이화여대, 한국외대다. 탐구 과목 2과목 모두를 요구하는 대학은 성균관대, 한양대 의예과, 중앙대 의학부, 경희대다.탐구 1과목을 반영하는 대학 중에선 고려대가 4개 등급합 8을 요구하고, 서강대는 3개 등급합 7, 한양대 의예과를 제외한 나머지 학과에서는 3개 등급합 7, 중앙대도 의예과·약학부를 제외한 나머지 학과에서 3개 등급합 6, 약학부는 4개 등급합 5를 요구한다. 이화여대는 의예과 4개 등급합 6, 약학전공 4개 등급합 6, 스크랜튼학부 3개 등급합 5, 이 외 학과는 2개 등급합 5가 필요하고, 한국외대는 2개 등급합 4가 돼야 한다.탐구 2과목을 반영하는 대학 중에는 성균관대 논술우수(수리형) 전형이 의예과 4개 등급합 5, 글로벌경영·글로벌경제 등 13개 학과는 3개 등급합 5, 경영학과·공학계열 등 6개 학과는 3개 등급합 6을 요구한다. 논술우수(언어형) 전형에서는 글로벌경영·글로벌경제 등 6개 학과는 3개 등급합 5, 경영학과·공학계열 등 7개 학과에서 3개 등급합 6이 필요하다. 한양대 의예과는 3개 등급합 4, 중앙대 의학부는 4개 등급합 5를 맞춰야 한다. 경희대는 의예·치의예·한의예·약학과는 3개 등급합 4, 스포츠의학과·체육학과는 1개 영역 3등급, 이 외 나머지 학과는 2개 등급합 5이 필요하다.주요 대학 자연계 학과에서 수시 수능최저학력기준으로 사탐 과목을 인정하는 대학은 서울대, 연세대를 제외한 고려대, 성균관대, 서강대, 한양대, 중앙대, 경희대, 이화여대 등 서울권 주요 대학 대부분이다. 다만, 서울대 소비자아동학부·식품영양학과·의류학과는 자연계 학과이지만 사탐 과목을 인정하고, 연세대는 의류환경학과·식품영양학과·실내건축학과·간호학과의 경우 자연계 학과이지만 사탐 과목을 인정한다.정시에서는 서울대를 제외하고, 연세대·고려대·성균관대·중앙대·한양대·경희대 등이 정시에서도 사탐 과목을 받아준다. 서울대에서도 소비자아동학부·식품영양학과·의류학과는 정시에서 사탐 과목을 인정하며, 과탐 과목의 가산점이 부여되는 등의 불이익도 이들 3개 학과에서는 없다.그러나 연세대, 고려대 등 대부분 대학은 정시에서 과탐 과목의 가산점을 부여하기 때문에 사탐 선택 학생들에게 불이익이 발생할 수도 있는 상황이다. 건국대와 서강대는 정시에서 사탐 과목도 인정하고, 과탐 과목에서 가산점도 없기 때문에 사탐을 선택하더라도 자연계 학과에서 불이익이 전혀 없다.2027학년도 논술전형 지원에서는 논술시험의 수능 전 실시 여부, 자연계 학과의 사회탐구 수시 수능최저 인정 여부, 탐구영역 반영 과목 수, 대학별 논술시험 일정, 정시 가나다군별 배치 상황 등에 따라 지원 가능 대학이 달라질 수 있다. 이러한 모든 점을 꼼꼼히 따져보면서 지원 전략을 수립해야 한다.