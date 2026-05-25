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[문제]

ㄱ. VIX지수 ㄴ. 지니계수

ㄷ. BIS비율 ㄹ. 십분위분배율

[해설]

[문제]

[해설]

[문제]

[해설]

① ㄱ, ㄴ② ㄱ, ㄷ③ ㄴ, ㄷ④ ㄴ, ㄹ⑤ ㄷ, ㄹ소득이 얼마나 균등하게 분배되는지 측정하는 지표로는 지니계수, 로렌츠곡선, 십분위분배율 등이 있다. 지니계수는 0~1 사이의 값을 갖고 있으며, 값이 0에 가까울수록 소득분배가 균등함을 의미한다. 십분위분배율은 모든 가구를 소득에 따라 10등분해 최하위 40% 계층의 소득 점유율을 최상위 20% 계층의 소득 점유율로 나눠 계산한다. 0~2 사이의 값을 가지며, 값이 클수록 소득분배가 균등함을 나타낸다. BIS비율은 은행의 재무건전성을, VIX지수는 미국 주식시장의 변동성을 나타내는 지표다. 정답 ④① 소비자는 사실상 비합리적이다.② 한계효용체감의 법칙이 적용되지 않는다.③ 다이아몬드는 필수재이고, 물은 사치재다.④ 다이아몬드에 대한 수요는 매우 비탄력적이다.⑤ 상품가격에 영향을 미치는 것은 총효용이 아니라 한계효용이다.효용(utility)은 사람들이 재화 및 서비스를 소비함으로써 얻는 만족이다. 한계효용은 재화나 서비스를 한 단위 더 소비할 때 추가로 얻는 만족을 의미한다. 경제학에서 가격은 총효용이 아니라 한계효용에 따라 결정된다. 한 재화를 많이 소비할수록 추가로 얻는 만족은 점점 감소하는데, 이를 ‘한계효용체감의 법칙’이라고 한다. 물은 생존에 필수적이지만 부존량이 풍부하고 소비량이 많아 한계효용이 낮다. 하지만 다이아몬드는 희소하고 소비량도 적어 한계효용이 매우 높다. 따라서 물은 가격이 싸고, 다이아몬드는 가격이 비싸게 형성된다. 정답 ⑤① 기저효과② 자산효과③ 풍선효과④ 나비효과⑤ 스놉효과기저효과란 비교 대상 시점(기준 시점)의 상황이 현재 상황과 너무 큰 차이가 있어 결과가 왜곡되는 현상을 가리킨다. 예를 들어 호황기를 기준 시점으로 현재의 경제 상황과 비교하면 경제지표는 실제보다 위축되게 나타나고, 불황기를 기준 시점으로 비교하면 경제지표는 실제보다 부풀려 나타난다. 자산효과란 주식 등 보유 자산의 가치가 증대되면 그 영향으로 소비가 늘어나는 것을 말한다. 풍선효과란 한쪽 문제를 해결하면 다른 곳에서 새로운 문제가 발생하는 현상을 의미한다. 정답 ①