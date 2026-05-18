[문제] 아래 사례 중 우리나라의 경상수지 흑자를 늘리는 것은?



① 미국인들이 국내 기업의 회사채를 매입했다.

② 우리나라 학생이 미국으로 어학연수를 갔다.

③ 우리나라 기업이 국제 자선단체에 기부금을 냈다.

④ 미국 기업이 생산한 반도체를 우리나라가 수입했다.

⑤ 미국 주식을 보유 중인 우리나라 국민이 배당금을 받았다.



[해설] 경상수지란 상품수지, 서비스수지, 본원소득수지, 이전소득수지로 구성된다. 미국인들이 국내 기업의 회사채를 매입하는 것은 자본 및 금융계정에 해당한다. 우리나라 학생의 미국 어학연수는 서비스수지가 감소하는 요인이다. 우리나라 기업이 국제 자선단체에 기부금을 내면 이전소득수지가 감소한다. 미국 기업이 생산한 반도체를 우리나라가 수입하면 상품수지가 감소하여 경상수지가 줄어든다. 미국 주식을 보유 중인 우리나라 국민이 배당금을 받으면 본원소득수지가 늘어나 경상수지가 증가한다. 정답 ⑤



[문제] 효율적 시장가설을 가장 잘 설명한 것은?



① 시장에서는 사회적 총잉여가 극소화된다.

② 완전경쟁시장에서는 자원이 비효율적으로 배분된다.

③ 시장은 공평한 분배를 위한 가장 효율적인 수단이다.

④ 시장에서의 사회적 분업은 공급자의 효율성만 높여준다.

⑤ 주식 등 자산 가격은 현재 이용 가능한 모든 정보를 신속하게 반영한다.



[해설] 효율적 시장가설은 자산 가격이 이용 가능한 모든 정보를 신속하게 반영하고 있다는 이론이다. 이는 경제주체들이 이용 가능한 모든 정보를 바탕으로 합리적으로 미래를 예측한다는 합리적 기대가설과 밀접한 관련이 있다. 이를 주식시장에 적용하면, 새로운 정보가 유입될 때마다 주가는 해당 정보를 빠르게 반영해 조정된다. 그러므로 투자자는 공개된 정보를 이용해 지속적으로 평균 이상의 초과수익을 얻기 어렵다. 정답 ⑤



[문제] 영업활동으로 벌어들인 이익만으로 이자비용조차 감당하지 못할 만큼 재무구조가 취약해 지속적인 구조조정 가능성이 큰 기업을 무엇이라 부르는가?



① 앵커기업 ② 위성기업 ③ 가젤기업

④ 한계기업 ⑤ 유니콘기업



[해설] 한계기업이란 영업활동으로 벌어들인 이익만으로 이자비용도 감당하지 못할 만큼 재무적으로 부실한 기업을 의미한다. 보통 3년 연속 이자보상배율이 1 미만이면 한계기업으로 간주하며, 이를 ‘좀비기업’이라고도 부른다. 한계기업에 대해 과도한 지원이 이루어지면 생산성이 높은 기업으로 배분돼야 할 자원의 효율적 배분을 저해할 수 있다. 유니콘기업이란 기업가치가 10억 달러(약 1조 원) 이상인 비상장 신생기업을 의미한다. 앵커기업은 특정 산업이나 지역에서 주도적 역할을 수행하는 핵심 기업으로, 해당 산업에서 높은 시장점유율과 경쟁력을 바탕으로 기술 혁신과 산업 성장을 이끌며 지역 경제 활성화에 큰 영향을 미친다. 정답 ④



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