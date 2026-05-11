측정과 측량



수학은 단순히 정답을 맞히는 기술이 아닙니다. 측정과 측량은 ‘우리가 사는 세상은 어떤 모습인가’라는 질문에 가장 객관적 수치로 답하려는 인류의 겸손하고도 위대한 노력입니다.

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인체에서 유래한 측정 단위

지구를 잰 막대기…측량의 역사

이정현 푸른숲발도르프학교 교사

일상의 분주함 속에서 우리가 무심코 지나치는 수많은 ‘얼마나?’라는 질문을 마주하게 되는 계절입니다. “오늘 기온은 얼마나 될까?” “학교까지는 얼마나 걸릴까?” “수업이 끝나려면 얼마나 남았을까?” “학교 운동장의 넓이는 얼마나 될까?” 같은 질문 말이죠. 이 질문들에 대한 답을 구하는 과정은 단순히 숫자를 찾는 행위를 넘어 측정(Measurement)과 측량(Surveying)이라는 아주 특별한 수학적 탐험과 맞닿아 있습니다. 초등학교 때부터 꾸준히 만나는 이들 개념은 시험지 위의 차가운 공식에서 머물지 않고, 추상적인 숫자의 세계를 구체적 현실의 대지와 연결하는 가장 단단하고 강력한 고리입니다.수학적 시선으로 볼 때, 측정은 어떤 양의 크기를 표준 단위와 비교해 수치화하는 우리 주변의 모든 행위를 말합니다. 측량은 그 측정의 원리를 지구라는 거대한 캔버스에 적용한 일종의 ‘응용 측정학’입니다. 지표면 위 점들이 서로 어떤 관계를 맺고 있는지 밝혀내고 이를 도면으로 옮기는 작업, 복잡한 지형을 직접 설계하고 넓은 공간의 구조를 파악해가는 과정은 직접 해보지 않고는 알 수 없는 매혹적인 지적 설계입니다.우리가 수학 수업 시간에 자를 대고 줄을 긋는 이유는 단순히 기술을 익히기 위해서가 아닙니다. 먼저, 추상적인 수 감각을 구체화하기 위해서입니다. 예를 들어, 숫자 ‘5’는 그 자체로는 실체가 없는 허상일지 모릅니다. 하지만 여기에 cm나 kg이라는 단위가 붙는 순간, 우리 머릿속에는 선명한 이미지가 생성됩니다. 흥미롭게도 이 단위들은 처음부터 인간의 몸에서 출발했습니다. 피트(feet)는 실제 발 크기에서, 인치(inch)는 손가락 한 마디 길이에서 유래했습니다. 단위란 결국 인간이 세상을 재고 싶었던 욕망이 굳어진 결과물인 셈이죠. 측정은 우리가 발 딛고 서 있는 물리적 세계로 숫자를 불러오는 가교 역할을 합니다.또한 측정은 오차와 근삿값에 대한 깊은 이해를 선물합니다. 순수 수학의 세계에서는 ‘1+1=2’가 절대적 진리이지만, 현실의 측정에서는 절대적 수치란 존재하기 어렵습니다. 여러분도 같은 선을 자로 반복해 재보면 값이 조금씩 달라지는 경험을 해본 적이 있을 겁니다. 아무리 정밀한 도구를 써도 생길 수밖에 없는 그 미세한 ‘틈’을 인정하고 다루는 과정에서 여러분은 비판적 사고력과 데이터 분석 능력을 기르게 됩니다. 수학이 현실을 완벽하게 복사하지는 못할지라도 그 틈을 메워가는 과정 자체가 우리의 사유를 확장시키는 소중한 기회가 되는 것이죠.측량의 역사는 인류 문명의 탄생과 궤를 같이합니다. 기하학(Geometry)이라는 단어 자체가 그리스어로 ‘땅(Geo)을 측정한다(Metria)’는 뜻에서 온 것만 봐도 알 수 있죠. 기원전 3세기, 에라토스테네스의 시도는 그중에서도 백미입니다. 그는 단 한 걸음도 지구 밖으로 나가지 않았습니다. 그가 사용한 도구는 막대기 하나와 그림자뿐이었습니다. 그는 이집트의 두 도시(시에네와 알렉산드리아)에서 같은 날 정오에 생기는 그림자의 각도 차이가 약 7.2도라는 사실을 관찰했습니다. 또한 이것은 두 도시 사이의 호(弧)에 해당하는 각도라고 추론했습니다. 여기에 두 도시 사이의 거리를 곱하고 비례식을 세우자, 지구의 둘레가 계산되었습니다. 이 우아한 추론은 작은 개미 한 마리가 설악산의 둘레를 논리만으로 계산해낸 것과 같습니다. 수학적 원리가 인간의 물리적 한계를 어떻게 뛰어넘을 수 있는지를 보여주는 가장 아름다운 사례입니다.우리가 매일 쓰는 ‘1m’라는 단위 뒤에 숨겨진 이야기도 무척 흥미롭습니다. 프랑스혁명 당시 들랑브르와 메섕이라는 두 학자는 북극에서 적도까지 거리의 1000만 분의 1을 정의하기 위해 6년 동안 목숨을 건 측량을 이어갔습니다. 프랑스 됭케르크에서 스페인 바르셀로나까지 1200km가 넘는 거리를 삼각함수를 이용해 직접 정밀하게 측량했습니다. 전쟁터에서 간첩으로 오인받으면서도 멈추지 않던 그들의 발걸음이 오늘날 우리가 편하게 사용하는 1m의 눈금 안에 고스란히 녹아 있습니다.이 이야기는 과거에만 머물지 않습니다. 오늘날 우리가 매일 사용하는 카카오맵, 네이버지도, GPS는 그 화면 뒤에 삼각측량의 원리를 고스란히 품고 있습니다. 위성이 서로 다른 위치에서 신호를 보내고, 그 신호가 도달하는 시간 차이를 비교해 현재 위치를 계산하는 방식은 에라토스테네스가 그림자의 각도로 지구를 잰 방식과 본질적으로 다르지 않습니다. 수천 년 전 막대기 하나로 시작된 수학적 아이디어가 지금 이 순간 여러분의 스마트폰 화면에 살아 숨 쉬고 있는 셈입니다.수학은 단순히 정답을 맞히는 기술이 아닙니다. 측정과 측량은 ‘우리가 사는 세상은 어떤 모습인가’라는 질문에 가장 객관적 수치로 답하려는 인류의 겸손하고도 위대한 노력입니다. 여러분이 교실에서 컴퍼스로 삼각형을 그리거나 운동장에서 발걸음으로 거리를 재보는 활동은 수천 년 전 피라미드를 세우던 석공들과 지구 둘레를 재던 에라토스테네스의 정신을 계승하는 숭고한 작업입니다. “오늘 기온은 얼마나 될까?” “학교까지는 얼마나 걸릴까”를 다시 한번 떠올려보세요. 그 질문 하나하나가 실은 인류가 수천 년 동안 이어온 가장 오래된 수학적 탐구의 작은 메아리라는 것을 느낄 수 있을 겁니다.